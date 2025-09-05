Se despiden los subsidios: el Gobierno decidió que todas estas personas ya no reciban el descuento en la tarifa de luz

Solo durante el mes de agosto, el Gobierno confirmó que excluyó del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo que residen en barrios cerrados y countries del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, además del barrio Puerto Madero.

Esto va en línea con lo anunciado en mayo, cuando la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aplicó un proceso de recategorización por geolocalización que alcanzó a 15.518 usuarios con capacidad de pago.

Sin embargo, varios de estos usuarios decidieron apelar la decisión y reinscribirse de manera fraudulenta.

De acuerdo a lo indicado por el Gobierno, los usuarios que ya habían perdido el subsidio en mayo, decidieron reinscribirse alterando datos en sus declaraciones juradas para recuperar el beneficio.

Sin embargo, a través de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, el organismo logró identificar las irregularidades y asegurar que los subsidios se destinen únicamente a los hogares que cumplen con los requisitos.

Desde el Ejecutivo señalaron que se seguirá avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries en el interior del país.

Cambia el esquema de subsidios: cuáles son los criterios

Como parte del Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, establecido por el Decreto 465/2024, el Gobierno está implementando un sistema más riguroso para otorgar ayudas.

Además de la electricidad, esta nueva metodología se aplicará a los suministros de gas natural por redes en las zonas afectadas.