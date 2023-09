Quién ganará para Presidente según la última encuesta y cómo puede salir el balotaje

Las elecciones 2023 entran en etapa de definición para conocer quién será el próximo Presidente que gobierne desde la Casa Rosada por los próximos cuatro años entre los tres principales candidatos que superaron las PASO: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa intensifican sus campañas para sumar votos.

Una encuesta de la Universidad de San Andrés reveló quién ganaría los comicios de octubre además de plantear distintos escenarios de balotaje ante un panorama en el que ninguno de los candidatos pudiera ganar en primera vuelta.

Desde el estudio que desarrolló la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública que se realiza de forma mensual también detectaron un fuerte cambio de tendencia en la imagen de los dirigentes: el que mejor percepción tiene desde septiembre es el ganador de las primarias, Javier Milei.

Los dos candidatos de Juntos por el Cambio cayeron de las primeras posiciones: tanto Bullrich que fue la ganadora de la interna como Horacio Rodríguez Larreta pasaron a ocupar el segundo y tercer puesto, mientras que Sergio Massa comparte con Cristina Fernández de Kirchner el cuarto puesto.

Elecciones 2023: quién será el próximo Presidente

Luego de ganar en agosto, Milei se consolida como la opción más fuerte para repetir el resultado en octubre con un primer puesto sobre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que pasaría de la segunda ubicación a la tercera tras no poder canalizar todos los votos de las PASO.

Milei estaría casi cinco puntos por arriba de Massa y no podría ganar en primera vuelta, por lo que se accedería a un balotaje entre La Libertad Avanza y el ministro candidato, el cual consolidaría los votos de Juan Grabois pero sumaría poco más en la proyección de indecisos.

Según el estudio, el 14,7% aun no decidió su voto, por lo que desde San Andrés hicieron una proyección sobre cómo podrían elegir el 22 de octubre.

Cómo saldría el balotaje

En el estudio se presentaron dos escenarios: Milei vs Massa y Milei vs Bullrich, en los cuales se darían diferentes resultados y los especialistas sostuvieron que "los indecisos y los que no responden definirían el balotaje", por lo que aún puede revertirse la situación.

Cómo votan los argentinos: una encuesta revela quiénes eligen a cada candidato

En el primer escenario entre el libertario y el oficialista, Milei se impondría por cerca de seis puntos frente a Massa, con un 20% de personas que sostuvieron que prefieren no responder o aún no saben a quién elegirían.

Si se da el otro escenario, donde Milei y Bullrich accedieran a una segunda vuelta en noviembre, la exministra de Seguridad le sacaría tan solo dos puntos al economista con un 14% de personas que elegirían votar en blanco para no definir entre ninguna de las dos opciones.