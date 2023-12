Quién es Marcos Sequeira, el principal candidato para dirigir la AFIP: qué piensa sobre los impuestos

El próximo 10 de diciembre, Javier Milei asumirá como el nuevo presidente de la Nación. Sin embargo, todavía le resta definir algunos puestos claves dentro de su Gabinete y el equipo que estará a cargo de la próxima gestión durante el período 2023-2027.

Uno de los cargos a confirmar es quién será el nuevo director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En las últimas horas, el abogado tributarista Marcos Sequeira se posicionó como el candidato más firme para suceder a Carlos Castagneto.

" Lo voy a hacer pese a que no estaba en mis planes. Siempre trabaje en el sector privado, pero creo que el país está en un momento nunca antes visto y todos los argentinos deben poner su grano de arena para poder vivir mejor ", sostuvo el oriundo de Córdoba.

¿Quién es Marcos Sequeira, el elegido para dirigir la AFIP?



Sequeira es un contador y abogado con más de 40 años de experiencia. Actualmente, dirige el estudio jurídico Sequeira & Asociados, donde se especializa en trabajos tributarios, penal tributario, derecho tributario, penal económico, empresarial y aduanero, entre otras ramas.



En dos oportunidades, el especialista realizó juicios contra diferentes entidades estatales, como el Municipio de Río Cuarto, por cobrar impuestos adicionales a los viajantes que después fueron considerados "inconstitucionales" por la Corte.

Marcos Sequeira asumiría la conducción de AFIP.

Según especificó, Sequiera se enteró a través de los medios de comunicación que era uno de los principales candidatos para el cargo. " Me he visto honrado y sorprendido con este ofrecimiento. Creo que las condiciones que pedí no son muchas y van a ser aceptadas ", sostuvo en diálogo con Telefe Córdoba.

¿Cuál sería la propuesta del nuevo titular de la AFIP en el Gobierno de Javier Milei?





Una de las primeras condiciones que remarcó el contador para su designación es una " limpieza de personal y funcionarios ". Sequeira planteó la necesidad de " un recambio " con un " equipo de tributarios de primera línea" con la que él trabajó durante sus años en la actividad privada.

Por otra parte, le aseguró a medios cordobeses la necesidad de realizarle " un par de modificaciones " a los proyectos de reforma legislativa que presentó el presidente electo en el Congreso. " Hay una ley de régimen penal tributario que favorece la evasión tributaria y previsional ", sostuvo.

En este sentido, postuló la necesidad de " disminuir la presión fiscal que es asfixiante " y a su ves bajar la evasión. " Nadie paga los impuestos porque resulta más atractivo dejar de hacerlo y después financiar con la posibilidad de la moratoria y la ley de blanqueo ", planteó.