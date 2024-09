Quién fue Cicerón, el senador romano que citó Milei y cuál fue su trágico final

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso y citó al senador romano Cicerón al asegurar que "cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes". En este sentido, un diputado del PRO le advirtió que este legislador terminó "proscripto y exiliado de Roma", ¿Cuál es la historia del legislador que terminó aislado de sus pares y luego fue ejecutado?

" Como dijo Cicerón, el gran legislador romano, cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes y vaya que Argentina ha colapsado ", dijo el presidente durante su discurso que se extendió por casi una hora. No fue la única alusión al senador.

Durante el discurso, el mandatario volvió a asegurar que el rol del Estado no era gestionar sino dejar actuar al libre marcado. "El Presidente citó al legislador romano Cicerón sin reparar en que este terminó proscripto y exiliado de Roma, entre otras cosas, porque sus palabras se alejaban de la realidad", indicó a través de un comunicado el diputado de Propuesta Republicana Oscar Agost Carreño.

¿Quién fue Cicerón?

Marco Tulio Cicerón, nacido en el 106 a.C. en Arpino, Italia, fue una de las figuras más destacadas de la historia romana. No solo se le reconoce como un gran filósofo y orador, sino también como un defensor de la República romana.

Durante su vida, fue testigo y participante de los tumultuosos cambios políticos que sacudieron Roma, especialmente en su confrontación con Julio César y Marco Antonio.

Cicerón desarrolló su carrera en un contexto de crisis política. Fue un defensor de la República y un crítico de la dictadura de Julio César, lo que lo puso en una posición de gran riesgo.

No obstante, durante su carrera no dudó en cambiar de postura dependiendo del clima político. Esta indecisión es fruto de su carácter sensible e impresionable. Intemperante, era propenso a reaccionar de manera excesiva ante los cambios.

Cicerón ordenó la ejecución de los revolucionarios sin juicio debido a la urgencia de que una rebelión que necesitaba ser terminada. Sin aliados restantes para protegerlo, huyó de Roma y se convirtió en exiliado. Sin embargo, después de un año y medio, se le permitió regresar como resultado de la intervención de Pompeyo después del mandato de Clodio como tribuno.

Aunque fue perdonado por César en varias ocasiones, tras la muerte de este, Cicerón trató de restaurar la República enfrentándose a Marco Antonio . Este conflicto lo llevó a su trágico final en el año 43 a.C., cuando fue ejecutado y su cabeza fue exhibida en el Foro.