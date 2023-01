¿Moratoria fiscal para el blanqueo? Punto por punto, qué deudas podría alcanzar si se aprueba en el Congreso

En el marco del proyecto de blanqueo de capitales que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa para reforzar las reservas internacionales del Banco Central, los tributaristas aclaran que también es preciso incluir una moratoria fiscal como parte de la propuesta.

Esto implicaría la condonación de deudas para quienes no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, con el objetivo de que estos regularicen su situación a través del blanqueo.

El blanqueo impulsado por Massa, cuyo anteproyecto se dio a conocer a fines de la semana pasada, no supone un "borrón y cuenta nueva", tal como explica el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Esto se debe a que el blanqueo, que afecta a un amplio abanico de posesiones, sería "limitado porque solamente alcanza a aquellos que posean a una determinada fecha", explica el especialista.

Cabe resaltar que el nuevo blanqueo que busca disponer Massa para este 2023 es " amplio respecto a los bienes que se pueden exteriorizar ", repasa Domínguez: aplica a dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera en el país y en el exterior, activos financieros en el país y en el exterior incluyendo criptoactivos, inmuebles en el país y en el exterior, muebles en el país y en el exterior y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo créditos, aunque "limitado porque solamente alcanza a aquellos que posean a una determinada fecha".



Así, las fechas que considerará el blanqueo, la cuales deberá establecer el Congreso en caso de alcanzar el quorum para tratar el proyecto, dependerán del tipo de sujeto:



Personas humanas y sucesiones indivisas: bienes preexistentes a la fecha de vigencia de la ley.

bienes preexistentes a la fecha de vigencia de la ley. Restantes sujetos: bienes a la fecha de cierre del último ejercicio fiscal anterior a la fecha de vigencia de la ley.

Es por esta razón que el nuevo blanqueo propuesto no implica empezar de cero. Así lo ilustra Domínguez: "Por ejemplo, quien va a blanquear una cuenta bancaria o un portafolio de inversión debe analizar todos los movimientos de los períodos fiscales no prescriptos para determinar si debe regularizar tributos por operaciones no comprendidas en la liberación del blanqueo".

Así, blanqueos como el que propone Massa deben estar acompañados de una moratoria fiscal para "regularizar tributos no liberados y consecuencias vinculadas a esa situación", explica el tributarista.

Según especifica Domínguez, las moratorias que acompañan blanqueos de capitales suelen establecer los siguientes beneficios:

Condonación de multas no firmes;

no firmes; Condonación total o parcial de intereses ;

; Liberación de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera, y sanciones administrativas, etc.

Así, para el tributarista es cuestión de tiempo que se incluya una moratoria en el proyecto de blanqueo con características de este tipo. Pese a esto, Domínguez considera que esta es "una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el éxito" de la propuesta.

Entre las razones, el tributarista contabiliza que "el Gobierno no ha resuelto aún los problemas de fondo que generan la evasión y la falta de ingreso de dólares, ha atacado constantemente a quienes ingresaron al blanqueo del gobierno del expresidente Mauricio Macri, ha incrementado la presión tributaria desde 2019 y ha cambiado constantemente las reglas de juego", considera Domínguez.

"En consecuencia, la estrategia de generar temor y sensación de control por la firma del acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, la introducción de la figura del "delator" en el Régimen Penal Tributario y el beneficio de un blanqueo con alícuotas muy bajas, no garantizan el éxito del mismo", concluye.