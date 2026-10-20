En esta noticia El debut de Ravier y el factor Huerta de Soto

El presidente Javier Milei vuelve a involucrarse en las campañas fuera de la Argentina para consolidarse como líder de la derecha y, tras su respaldo explícito a Flávio Bolsonaro en Brasil, el Presidente viajó anoche a Madrid en la antesala de los comicios españoles del 29 de noviembre .

La agenda incluye una reunión con Isabel Díaz Ayuso , del Partido Popular (PP), pero no un encuentro con Santiago Abascal , líder de Vox y su principal aliado en España. La Casa Rosada confirmó la bilateral en la agenda oficial para el miércoles a las 12 (hora argentina), pero El Pais publicó esta mañana que cerca de la líder madrileña todavía no lo tenía cerrado.

Por otro lado, la ausencia de Abascal responde al calendario electoral. El líder de Vox se lo transmitió al propio Milei en una conversación telefónica que ambos mantuvieron antes del viaje, según pudo saber El Cronista.

Santiago Abascal - Vox El Cronista

Su agenda de campaña para el 29 de noviembre incluye este martes un acto público en Ponferrada y, el miércoles, cuando el Presidente cumpla su jornada central en Madrid, un acto con atención a medios en La Coruña a las 12 (hora española) y otro acto público en Avilés a las 19. El cruce de agendas deja a Milei sin la foto con el dirigente que le abrió las puertas de la política española en 2022 y que asistió a su asunción en diciembre de 2023.

La representación del partido quedará a cargo de su segunda línea. Milei será recibido en la Fundación Disenso por el secretario general y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, y por el director de la fundación, Jorge Martín Frías, en un encuentro previsto para las 10 (hora argentina) del miércoles 21 que se incorporó a último momento al cronograma oficial.

Disenso, que preside el propio Abascal, es la impulsora del Foro Madrid, la red que Vox armó en 2020 con dirigentes de América Latina y en la que Milei participa desde antes de llegar a la Presidencia. En septiembre de 2025, ambos abrieron juntos en Buenos Aires el tercer encuentro regional de ese espacio.

Dos horas después, a las 12, Milei será recibido por Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid . Sería la única reunión política de la visita con un dirigente de primera línea. La relación entre ambos tiene antecedentes: en junio de 2024, Ayuso le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, semanas después de la crisis diplomática que se abrió cuando Milei, desde la convención de Vox, acusó de corrupta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

La agenda expone el juego a dos puntas que el Presidente sostiene en España. En la Casa Rosada reconocen una mayor cercanía política con Abascal, pero ven con buenos ojos un eventual triunfo del PP, que aparece como el principal competidor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El debut de Ravier y el factor Huerta de Soto

Se trata del séptimo viaje de Milei a España desde que asumió y del tercero en lo que va de 2026. En esta oportunidad, debutará el vocero presidencial Adrián Ravier como parte de la comitiva presidencial junto al canciller Pablo Quirno.

La presencia del vocero tiene un correlato directo en la agenda del miércoles. A las 8, Milei se reunirá con el economista español Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los principales referentes de la Escuela Austríaca, y a continuación disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca de esa casa de estudios.

Se trata de la misma universidad donde Ravier se doctoró en Economía Aplicada en 2009 , con una tesis que dirigió justamente Huerta de Soto.

X (@AdrianRavier)

El máster que presentará Milei se inscribe en la corriente en la que el vocero construyó su carrera académica. Ravier se especializó en teoría monetaria y ciclos económicos desde la perspectiva austríaca, fue becario del Ludwig von Mises Institute en 2005 y entre 2011 y 2013 publicó La Escuela Austriaca desde Adentro, una compilación en tres volúmenes de 60 entrevistas a economistas de esa escuela. También fue docente de Historia del Pensamiento Económico con orientación austríaca en la UBA y dictó ciclos económicos en el posgrado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, otro de los centros de esa tradición.

Huerta de Soto ocupa el mismo lugar de referencia para el Presidente. Milei lo considera una de sus influencias intelectuales decisivas , lo llamó “el coloso de las ideas de la libertad” y en abril de 2025 lo condecoró con la Orden de Mayo.

Ese maestro común fue el que acercó a Milei y a Ravier después de una etapa de enfrentamientos . Alrededor de 2020, el actual Presidente descalificó públicamente a Ravier en redes sociales y llegó a calificarlo de “pésimo economista”. La pertenencia de ambos a la escuela que encabeza Huerta de Soto permitió recomponer el vínculo: Ravier impulsó desde ESEADE un doctorado honoris causa para Milei, y este año los dos publicaron en coautoría La batalla por la macroeconomía.

La agenda en Madrid comenzará con la exposición de Milei ante empresarios y economistas en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo. Después de la reunión con Ayuso, el Presidente dará a las 14 una entrevista al periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. El vuelo presidencial partirá a las 16 y el arribo a la Argentina está previsto para el jueves a las 8. Al día siguiente, Milei participará de la cena anual de la Fundación Faro.