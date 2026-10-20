El presidente Javier Milei cruzó nuevamente a Luiz Inácio Lula da Silva a pocos días del balotaje que definirá al próximo mandatario de Brasil. El mandatario calificó al candidato del Partido de los Trabajadores de “zurdo ladrón” y lanzó una advertencia sobre un posible fraude en las elecciones del domingo.

Milei se pronunció a través de sus redes sociales, donde compartió un fragmento de una entrevista en la que Lula cuestionaba el esquema laboral de seis días de trabajo por uno de descanso para las mujeres.

La fuerte acusación de Milei contra Lula

En el video, Lula planteaba que no se podía continuar con el esquema de seis días de trabajo y solo uno de descanso porque “las mujeres cuentan con un solo día para limpiar la casa”, en referencia a la distribución de las responsabilidades dentro del hogar.

El presidente argentino acompañó la publicación con fuertes críticas contra su par brasileño. “Los progres machirulos... Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes... Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”, escribió.

Pero el mensaje de Milei terminó con una advertencia vinculada directamente con el balotaje que enfrentará este domingo a Lula y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, afirmó el mandatario argentino.

LOS PROGRES MACHIRULOS...

Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...

Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón.

VLLC! https://t.co/DdeaMv3mxb — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

Milei volvió a respaldar a Flávio Bolsonaro

No fue la única publicación de Milei relacionada con las elecciones brasileñas. En otro mensaje, el Presidente compartió un fragmento del debate presidencial del domingo acompañado por una publicación de una cuenta que promueve la candidatura de Bolsonaro.

“Aquí en acción el autoritario que tanto adora la progresía local”, escribió Milei junto al video, en una nueva crítica dirigida contra Lula.

El mandatario argentino tuvo una participación activa en la campaña brasileña. En julio pasado viajó a Brasil para participar del acto del Partido Liberal (PL) en el que se oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante aquella visita, Milei cruzó a Lula y pidió explícitamente a los brasileños que votaran por su rival. “Si en Argentina tenemos el riesgo Kuka, acá en Brasil tienen el riesgo Lula”, afirmó entonces, utilizando el término con el que suele referirse al kirchnerismo.

En ese mismo discurso, el Presidente argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, y llamó a votar por Flávio Bolsonaro para “parar” al dirigente del Partido de los Trabajadores.

Los cruces entre ambos mandatarios tuvieron además consecuencias diplomáticas. Luego de las reiteradas críticas de Milei, el Gobierno de Lula decidió rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas con Argentina al de encargado de negocios.