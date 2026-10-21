La lista Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, ganó la elección de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura y se quedó con dos de las cuatro bancas en juego. Con el 100% de las mesas escrutadas, reunió 11.237 votos, el 34% de los afirmativos, según el escrutinio provisorio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Detrás quedaron Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con 10.593 votos (32%), y Abogacía Federal, con 8.737 (26,4%). Abogacía por la Libertad, la apuesta de La Libertad Avanza, sumó 2.506 (7,6%) y no logró representación. Votaron 33.326 abogados, el 18,5% del padrón de las mesas escrutadas.

Con el reparto de cocientes, ingresarán Biglieri y Claudia Sarmiento, por Unidad en Defensa de la Abogacía; Itatí Demarchi Arballo, por Abogacía Unida; y Fernando Levene, por Abogacía Federal, para el período 2026-2030.

Quién es quién

Unidad en Defensa de la Abogacía. Biglieri es administrativista, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023 e interventor judicial de la UOM. La lista también está impulsada por Daniel Angelici y Hernán Rossi, presidente de la UCR porteña. Sarmiento, sanjuanina, integra Abogados en Acción, el espacio de la actual consejera Jimena de la Torre.

Los representantes de la lista ganadora respaldados por Gil Lavedra CPACF

Abogacía Unida y Dignidad Profesional. Es la lista identificada con el peronismo. La encabeza Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, secundada por Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía porteño. La impulsan el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, y Diego Segovia, uno de los fundadores de AJUS.

Abogacía Federal. Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y conjuez de la Suprema Corte bonaerense, es la apuesta de Diego Molea, rector de la UNLZ, con respaldo de intendentes peronistas bonaerenses. Otros medios la describen como un acuerdo transversal impulsado por el senador Maximiliano Abad y dirigentes universitarios. La consejera saliente Fernanda Vázquez la respaldó.

Abogacía por la Libertad. Fue el debut de La Libertad Avanza en este estamento, con Luis Palomino, concejal de Vicente López cercano a Sebastián Pareja. Según fuentes libertarias, contaba con el aval de la Casa Rosada.

Más allá de las etiquetas, el mapa casi no cambió. Unidad en Defensa de la Abogacía es, en los hechos, la continuidad de lo que fue Juntos por el Cambio, con fuerte peso del radicalismo y del espacio de Ricardo Gil Lavedra , que aporta dos de los cuatro consejeros electos.

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, celebró el resultado y lo leyó como una consolidación territorial. “La lista Unidad ha consolidado su liderazgo en la capital y hemos conseguido expandirnos por todo el país”, afirmó.

Admitió que en algunos distritos el triunfo llegó “con mucha dificultad” y señaló: “Estamos convencidos que con nuestro nuevo modelo de gestionar a través de objetivos para defender a los abogados y buscar el consenso y el acuerdo, vamos a poder transformar el Consejo de la Magistratura como hicimos el Colegio Público de la Capital Federal”.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional es leída como una lista que combina a La Cámpora con el sector de Rizzo, y suma un consejero. Abogacía Federal responde al armado de Diego Molea y de los intendentes cercanos a Axel Kicillof, con aportes del radicalismo: se mencionan los nombres de Gustavo Posse y Maximiliano Abad. Su candidato, Levene, arrasó en La Plata, donde ganó por 1.100 votos a 300.

El Gobierno, en tanto, tuvo un debut para el olvido: presentó lista y terminó cuarto, con el 7,6%. En el gremio recuerdan que la Casa Rosada impulsó iniciativas contrarias a los abogados, como quitar sucesiones y divorcios del ámbito judicial o recortar honorarios, cada vez que Federico Sturzenegger lanzaba un paquete desregulatorio.

Desde el espacio de Demarchi remarcaron que la suma de las dos listas peronistas superó el 57% y quedó por encima de la alianza entre la UCR y el PRO. Compararon el escenario con la elección de magistrados, donde también hubo un reparto en tercios. Ese cálculo depende de ubicar a Abogacía Federal dentro del peronismo, algo que no todas las fuentes comparten.

La estructura del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de la Nación está integrado actualmente por 20 miembros. La composición surge del esquema restablecido por la Corte Suprema: 4 jueces, 8 legisladores (4 diputados y 4 senadores), 4 abogados de la matrícula federal, 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 académicos o científicos , además del presidente de la Corte Suprema, que también encabeza el organismo.

El Consejo tiene a su cargo, entre otras funciones, seleccionar mediante concursos a los candidatos a jueces federales y nacionales, administrar el Poder Judicial y ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados. La integración de 20 miembros se mantiene mientras el Congreso no sancione una nueva ley que establezca una composición diferente.