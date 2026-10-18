Cristina Kirchner saludó desde el balcón a los militantes que se acercaron para festejar el Día de la Lealtad.

La expresidenta Cristina Kirchner salió este sábado al balcón de su departamento en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a los militantes que se concentraron frente a su domicilio por el Día de la Lealtad Peronista.

La exmandataria se mostró sonriente y emocionada ante la multitud y realizó reiteradamente la tradicional señal de la V de la victoria. Según imágenes difundidas durante la jornada, también acompañó algunos de los cánticos de los militantes que se acercaron hasta el lugar.

La concentración comenzó a tomar fuerza durante la tarde, cuando distintas columnas del peronismo y el kirchnerismo llegaron hasta Constitución para acompañar a Cristina Kirchner, quien cumple allí prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Se trata del segundo Día de la Lealtad que atraviesa bajo ese régimen.

El saludo desde el balcón se convirtió así en una de las imágenes centrales de la jornada, que tuvo como eje la figura de la expresidenta, pero también volvió a dejar expuestas las diferencias que atraviesan al peronismo de cara a 2027.

Cristina Kirchner saludó desde el balcón a los militantes que se acercaron para festejar el Día de la Lealtad. Foto: NA.

El PJ volvió a reclamar por Cristina Kirchner

En paralelo a la movilización, el Partido Justicialista (PJ) difundió un comunicado en el que comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción que sufrió Juan Domingo Perón y llamó a la militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para lograr su libertad.

El documento sostuvo que “no se trata de justicia: se trata de proscripción” y acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir a quien definió como “la dirigente política más importante de la oposición”.

El PJ también cuestionó la condena contra la exmandataria, que calificó de “sin pruebas”, y afirmó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye “el verdadero objetivo de la persecución”.

En ese marco, el partido convocó a sus organizaciones, trabajadores y a “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar por la libertad de Cristina Kirchner y el fin de su proscripción.

Los actos separados del peronismo

La jornada del 17 de octubre estuvo marcada además por actividades separadas de los principales sectores del peronismo.

Por la mañana, Máximo Kirchner encabezó un acto en Chaco junto al senador y exgobernador Jorge Capitanich. El diputado nacional reivindicó a su madre y aseguró que Cristina Kirchner está “secuestrada” por “el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina”.

El líder de La Cámpora también cuestionó a los dirigentes que realizan discursos de confrontación pero luego no sostienen sus posiciones. “Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo”, afirmó.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó su propia actividad en La Matanza y llamó a construir una alternativa electoral para 2027. “Al peronismo no hay desafío que le quede grande. El peronismo va a volver a gobernar la Argentina”, sostuvo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un masivo acto por el Día de la Lealtad. Foto: NA.

También cuestionó la política exterior del Gobierno de Javier Milei y pidió unidad dentro del espacio: “Nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”.

Así, mientras los distintos sectores del peronismo realizaron actos por separado, Cristina Kirchner concentró la atención durante la tarde en San José 1111, donde su aparición en el balcón frente a la militancia se convirtió en la escena más visible de un nuevo Día de la Lealtad atravesado por la interna del espacio.