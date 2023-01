El sabio Claudio Zuchovicki reveló la razón principal que hoy impide saber qué va a pasar con el dólar

El economista Claudio Zuchovicki, director de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), se refirió a la dinámica del dólar en la Argentina y analizó el contexto macroeconómico actual con foco en la inflación.

El especialista compartió en diálogo con CNN Radio su análisis sobre el fuerte aumento del dólar paralelo que se viene registrando desde los primeros días de enero y las medidas con las que el Gobierno intentó calmar la suba del blue.

En este sentido, se refirió a la recompra de deuda externa por u$s 1000 millones anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa la semana pasada y subrayó que esta medida "no afecta en el corto plazo y no va a cambiarle la vida a nadie tampoco en el mediano y largo plazo".

Según Zuchovicki, se trata de "una medida gestual que no está mal", pero remarcó que "la deuda que se capitaliza a estos niveles genera más deuda y al futuro puede traer un problema mayor".

" Me parece mejor esto que gastarlo en cualquier otra cosa o que se lo lleve una secretaría nueva para darle el puesto a dos militantes, pero no cambia porque son mil millones y Argentina debe 120 mil millones", enfatizó, reconociendo que la estrategia "achica, pero no va a cambiar la vida de nadie".

Esto ocurre así porque, tal como explica Zuchovicki, "Argentina no se está desendeudando", sino que "solo cambia a quién le pide plata". Y criticó: "Antes le debíamos a bonistas y ahora al FMI, no es ahorro dejar de gastar algo. Se construyen relatos políticos para tratar de justificar una noticia".

Por otro lado, el especialista en mercado de capitales se refirió a la dinámica que podría seguir el dólar paralelo en un año electoral y reconoció que resulta "muy difícil interpretar lo que va a suceder con el dólar en el país".

Según Zuchovicki, esto será así por la fuerte influencia de las elecciones presidenciales este 2023, año en el que "la economía va a estar signada por los pasos políticos que se den a partir de ahora", remarca el analista.

Para cerrar, también se enfocó en la inflación de este año e hizo referencia al objetivo dispuesto por Sergio Massa de mantener el índicador estable: "Tampoco podría haber una inflación por debajo del 4% porque no sería el número real", concluyó.