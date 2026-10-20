Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires, pasó por Cuentas Claras, en El Cronista Stream, y brindó detalles de cómo trabaja el gobernador Axel Kicillof en un contexto adverso para su distrito y cuestionó el modelo del oficialismo.

“La mitad de la producción (en Provincia de Buenos Aires) viene de 3 sectores: industria, comercio y construcción, que son los 3 sectores más castigados por el actual esquema macroeconómico del Gobierno”, denunció Costa en el primer tramo de su disertación.

Asimismo, abogó porque el Ejecutivo “se tome real dimensión de lo que está ocurriendo, no solo en Buenos Aires, sino en la gran mayoría del país”. En ese sentido, y para revertir la situación adversa, Costa pidió “un tipo de cambio acorde, tasas de interés y financiamiento que permitan invertir y que no haya apertura indiscriminado de importaciones que compitan con la industria local”.

Durante otro tramo de la entrevista, y tras ser consultado por la posibilidad latente de que el gobernador bonaerense se postule como candidato a presidente, el ministro se animó a conjeturar cuáles son las medidas del Gobierno que él continuaría: “Dejaría un par de prioridades que fijó Javier Milei como la estabilidad y la lucha contra la inflación”.

“¿Por qué hay riesgo de que pierda Milei si tiene la economía estable y está todo bien? Reirte del tipo que no llega a fin de mes no ayuda a que no suba el riesgo país", asestó Costa, contestándole a las especulaciones del equipo económico que asegura que los males de este modelo son concecuencia del “riesgo kuka”.

Kicillof es el alfil del peronismo en materia electoral por su doble mandato como gobernador bonaerense. MARIANO SANDA

En el final, Costa respondió a las consultas acerca de qué haría el modelo de Kicillof de llegar a Casa Rosada.

“Una economía que crezca, mejorando la calidad de vida de la gente. Axel el día uno dijo que con estas políticas sabíamos a dónde íbamos, a una economía paralizada, con la gente endeuda y sin llegar a fin de mes, con un Gobierno que en lugar de dar respuestas le echa la culpa a los fantasmas”, señaló.

Y aseveró en el cierre que el gobierno bonaerense “no es antimercados”, pero debe lidiar con las “promesas” de un Ejecutivo que “ofrece rentabilidad a valores exorbitantes” pero que poco derraman en la macroeconómia doméstica.