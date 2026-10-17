El gobernador cerró el acto por el Día de la Lealtad organizado por el PJ bonaerense en González Catán.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado el acto por el Día de la Lealtad organizado por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense en La Matanza. Desde allí, lanzó un contundente mensaje de cara al futuro político del espacio, asegurando que “el peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”.

Kicillof cerró el evento, que tuvo lugar en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, tras las intervenciones de la vicegobernadora Verónica Magario y del intendente local, Fernando Espinoza.

Frente a una multitud, el mandatario provincial afirmó que “no hay desafío que le quede grande” al peronismo y planteó que la principal tarea de la dirigencia es “construir una alternativa” y “representar a nuestro pueblo”.

En ese sentido, Kicillof subrayó que el objetivo del peronismo es “recuperar la Argentina para los argentinos”. Durante su discurso, también se encargó de reivindicar a las figuras más importantes de la historia del movimiento justicialista.

“¡Pongamos fuerza, pongamos militancia, pongamos todo! ¡Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina! ¡Viva el pueblo argentino, viva la Argentina!”, exclamó el gobernador bonaerense, quien estuvo acompañado en el escenario por intendentes, ministros de su gabinete y diversos dirigentes sindicales. A

demás, dedicó un tramo de su alocución para reafirmar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, asegurando que “fueron, son y serán argentinas”.

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