En esta noticia Los fuertes mensajes del PSOE contra el Gobierno de Milei

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cruzó con dureza al presidente argentino Javier Milei tras sus réplicas contra la gestión de Pedro Sánchez. El frente oficialista español que adelantó las elecciones acrecentó la tensión diplomática y política entre ambas partes en un cruce en redes sociales.

La disputa inició cuando el jefe de Estado argentino cuestionó el modelo socialista y apuntó directamente hacia la conducción de Sánchez. Desde el PSOE aseguraron que las arremetidas del líder argentino buscan tapar los problemas locales del país austral y embistieron con dureza contra el oficialismo argentino.

Los fuertes mensajes del PSOE contra el Gobierno de Milei

“Nosotros le damos la bienvenida y (Milei) lo primero que hace es insultar”, expresaron desde el espacio político liderado por Pedro Sánchez a través de un posteo en X.

El cartel de bienvenida del orgullo para Milei tras su crítica al PSOE. Redes oficiales PSOE

“Así evita dar explicaciones de que la pobreza en Argentina alcanza el 32% y que la economía roza la recesión debido a su gestión. El modelo PP-Vox es este, que no se olvide”, sentenció el partido en el cierre de sus publicaciones y como antesala de las elecciones en España que tendrán lugar en noviembre.

Más temprano, el PSOE posteó la foto de una pancarta que rezaba “los zurdos y zurdas te dan la bienvenida a España”.