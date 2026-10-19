El viceministro de Economía, José Luis Daza junto a autoridades del Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Después de China, los cinco nuevos mercados asiáticos para las exportaciones argentinas

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Argentina busca sumar financiamiento japonés para los grandes proyectos de inversión que impulsa bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En Tokio, el Gobierno renovó este lunes un acuerdo de cooperación con el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) que incorpora como eje central el apoyo financiero a iniciativas del régimen y apunta a sectores estratégicos como petróleo y gas, energía y minería.

El entendimiento fue firmado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, junto a autoridades del banco japonés. El acuerdo también involucra al Banco de la Nación Argentina.

“A partir de esta nueva renovación, se incorpora como eje central la cooperación financiera para proyectos en los sectores mencionados, en el marco del RIGI”, comunicó Economía en X.

El memorando había sido firmado originalmente en 2018 y renovado en 2023.

Más que inversión

El vínculo con Japón tiene además una base inversora significativa. Según un informe de Biglobal, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) japonesa en Argentina alcanzó u$s 2634 millones al 31 de marzo de 2026, frente a u$s 2435 millones a fines de 2025.

La mayor parte está concentrada en la industria manufacturera, que representa el 85,5% del stock, mientras que la fabricación de vehículos explica por sí sola el 76,3%.

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La presencia japonesa, sin embargo, empieza a extenderse hacia sectores vinculados con los nuevos proyectos estratégicos de la Argentina.

Entre las empresas con operaciones en el país, se destaca a Toyota, que produce Hilux, SW4 y Hiace en Zárate, y a Toyota Tsusho, que participa en el proyecto de litio Olaroz, en Jujuy.

El potencial de esa relación contrasta con el nivel todavía acotado del intercambio comercial. En 2025, Argentina exportó a Japón u$s 296 millones e importó u$s 1425 millones, lo que dejó un déficit bilateral de u$s 1129 millones.

Entre las exportaciones argentinas se destacaron langostinos, calamares, jugos y miel, mientras que las compras incluyeron autopartes, vehículos y productos inmunológicos.

El acercamiento también se da en un contexto de mayor integración entre Japón y el Mercosur. En junio de 2026, el bloque y Japón iniciaron formalmente las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica, después de establecer un Marco de Asociación Estratégica en diciembre de 2025.

El objetivo incluye ampliar el acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas, promover inversiones e integrar cadenas de valor.

Para Argentina, el movimiento abre una vía adicional para buscar capitales para proyectos de gran escala. Japón es, además, un mercado de u$s 4,44 billones de PBI y una economía con una fuerte demanda de alimentos y recursos energéticos importados.

En 2025 importó bienes por unos u$s 756.000 millones, incluyendo alrededor de u$s 65.750 millones en productos agropecuarios