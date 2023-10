Cuáles fueron los otros balotajes en la historia argentina

Argentina finalizó este domingo 22 de octubre su décima elección presidencial desde el retorno de la democracia, cuyo resultado podría demandar la celebración de una segunda vuelta o balotaje.

El sistema incluido en la reforma constitucional de 1994 prevé una última convocatoria a sufragar 30 días posteriores entre los dos primeros candidatos más votados, siempre que ninguno haya obtenido al menos el 45% de los votos afirmativos (no cuentan los votos en blanco), o alzarse con el más del 40% con una diferencia de diez puntos respecto al segundo.

Con su debut trunco en los comicios de 2003, el esquema volvió a concretarse en 2015 (esta vez en su plenitud).

Balotaje presidencial de 2003





Las elecciones presidenciales del domingo 27 de abril de 2003 entre los candidatos Carlos Menem (Frente por la Lealtad/UCeDé); Néstor Kirchner (Frente para la Victoria); Ricardo López Murphy (Movimiento Federal Recrear); Adolfo Rodríguez Saá (Frente Movimiento Popular - PUL); Elisa Carrió (ARI); Leopoldo Moreau (Unión Cívica Radical); Patricia Walsh (Izquierda Unida), Alfredo Bravo (PS) y Jorge Altamira (PO) inauguró el primer ensayo a balotaje entre los dos aspirantes más votados desde su incorporación en 1994.

El exmandatario sumó el 24,45% de los sufragios, mientras que el santacruceño, 22,25%; escenario que, según el primero, "no reunía las condiciones" para garantizar una "transparente legitimidad democrática" en la segunda vuelta.

"Hoy más que nunca la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. Lamentablemente, considero que este objetivo absolutamente necesario no está garantizado con el cumplimiento de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 18 de mayo" , se excusó el exmandatario a través de un comunicado grabado.

En consecuencia, la Junta Nacional Electoral (JNE) ordenó proclamar a Néstor Kirchner como presidente electo después de aceptar la declinación del binomio del Frente por la Lealtad/UCeDé.

Balotaje presidencial de 2015





El segundo registro de balotaje en Argentina tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 2015 entre Daniel Scioli (Frente para la Victoria) y Mauricio Macri (Cambiemos).

Si bien el candidato oficialista había logrado imponerse en primera vuelta con el 37,08% frente al 34,15% que cosechó el exjefe de Gobierno porteño, el diferencial de poco menos de 3 puntos demandó una definición 30 días después.

"Convoco a todos los indecisos e independientes para alcanzar la victoria de todos los argentinos" , instó Scioli desde el estadio Luna Park.