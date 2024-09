Caputo viaja dos veces a EE.UU. en un mes: por qué el mercado tiene pocas expectativas

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Estados Unidos dos veces en el próximo mes. Por un lado, este sábado parte a Nueva York en la comitiva presidencial. Acompañará al presidente, Javier Milei, que expondrá en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, a fines de octubre viajará a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que se realiza en Washington.

Oficialmente, desde el Palacio de Hacienda aseguran que la agenda que tendrá Caputo en Nueva York estará manejada por el Poder Ejecutivo. Mientras que en el caso del viaje al FMI a fines de octubre, aseguran que será para asistir como siempre lo ha hecho a las asambleas del Fondo.

Mientras tanto, fuentes del mercado local y de Wall Street tienen otras especulaciones. En este viaje a la ONU, esperan que Caputo se reúna con grandes fondos de inversión en Nueva York, interesados por el futuro de la política cambiaria y monetaria, las dos mayores incógnitas para los inversores. No se espera ningún anuncio de nuevo acuerdo con el FMI, y menos de fondos frescos.

Más allá del discurso que llevará Milei a Naciones Unidas, con críticas a la Agenda 2030, que involucra temas de género o de cambio climático, lo cierto es que esto no implicará una traba para que Argentina pueda acceder a financiamiento.

En Estados Unidos definen la agenda como "moral" y aseguran que en relaciones bilaterales "no hay que estar de acuerdo en todo". El pulso que marca el alineamiento geopolítico y que mira Washington es la relación de Argentina con China y cómo se posiciona ante Venezuela o Irán. Y en esos puntos, ven a Argentina mucho más firme que otras potencias de América Latina, como es Brasil.

Así todo, no se espera un inminente anuncio de nuevo financiamiento. Una fuente de Wall Street, que prefirió no ser mencionada, lo definió de la siguiente manera: "Habrá reuniones privadas con inversores en búsqueda de fondos, pero la respuesta es siempre la misma. Los inversores prefieren que (1) se cierre un nuevo programa con el FMI, (2) se elimine el cepo, para lo cual hay que unificar el tipo de cambio, (3) que se aprueben nuevas leyes y se inicien las privatizaciones, (4) que se solidifique un bloque político propio".

Del otro lado, el mercado ve que se aleja el cumplimiento de estos puntos: "El gobierno ha tenido algunos tropiezos políticos, tenemos un tipo de cambio cada día más atrasado, muy limitados brotes verdes en sectores particulares como oil & gas y minería, menos reservas y nos alejamos de los objetivos pautados con el FMI".

Desde un fondo de inversión local hicieron un análisis similar. La fuente, que prefirió no ser mencionada, afirmó: "Estamos todavía en una especie de plan A, que es mantener el tipo de cambio actual, el crawling peg al 2% y confiar en que el sector privado va a vender los dólares. Si en ese plan A el Banco Central no pierde reservas horriblemente, creo que seguirá en pie. Implica que no sumas dólares nuevos, no salís del cepo, y bajas la inflación".



Donde sí se esperan novedades es en el viaje de Caputo al FMI en octubre. Allí, podría haber algún tipo de anuncio de descenso de las tasas de interés abultadas que pagan países como Argentina, que podría implicar un "ahorro" de u$s 1100 millones por año.