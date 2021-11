Precio de la nafta: ¿aumenta en diciembre o no?

Pese a que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró ayer que por una actualización de los impuestos del sector, los precios iban a aumentar, esta mañana en declaraciones radiales el presidente de YPF, Pablo González, confirmó que desde la empresa no hay definiciones sobre aumento de la nafta.

"No hay nada definido sobre los aumentos de naftas. No se confirma ningún aumento. Creo que cuando Roberto Feletti se expresa en relación a esto, está pensando que en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente sobre el surtidor ", dijo González a la AM 750.



Sin embargo, la novedad según señaló el director de la compañía, es que la secretaría de Energía de la Nación analiza prorrogar ese vencimiento hasta que la Ley de Promoción de Actividades Hidrocarburíferas lo resuelva.

"El aumento anunciado por YPF forma parte de su programa y del programa de pauta de corrección tarifaria que venía dándose a lo largo del año. No es imprevisto, por ende entendemos que esto está contenido en los planes de negocios de las empresas que han acordado y que están sosteniendo los programas de precios ", había dicho Feletti el miércoles en alusión a que no iba a afectar al congelamiento de 1432 productos de consumo masivo.

Por otro lado, González aclaró luego de trascendidos que en ningún momento " hubo un congelamiento, ni nadie dijo que el próximo mes habrá aumentos . Nosotros a principios de año explicamos cómo iba a ser nuestro plan de inversión y cómo iban a hacer los aumentos en marzo, abril y mayo".

Ayer, YPF presentó su balance con los resultados del tercer trimestre y el presidente de la compañía los calificó como "muy positivos".

"Además de aumentar la rentabilidad y recuperar la producción , redujo su deuda a niveles de 2015. Ayer la acción subio un 5% en Wall Street, y la acción en la Argentina tiene el valor más alto de los últimos 5 años", concluyó.

Estamos muy contentos con estos resultados. Hay que reconocer a todos los trabajadores y las trabajadoras de YPF que con mucho esfuerzo obtuvieron este resultado.