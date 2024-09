Comenzó un nuevo paro aeronáutico: 27 aeropuertos con demoras en todo el país

Un nuevo paro aeronáutico comenzó este jueves, el primero desde que el Gobierno reglamentó la "esencialidad" del servicio, y afectará las operaciones en 27 aeropuertos de todo el país.

La huelga la realizan los trabajadores de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y se desarrollará a lo largo de dos turnos: desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y entre las 17 de la tarde y las 22 de la noche, donde sólo se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios y de aeronaves del Estado.

"Los servicios que se van a ver afectados son administrativos y operativos, en cuanto al servicio de extinción de incendios, sanidad y control terrestre. Por lo tanto, en los horarios que dure la medida de fuerza los aeropuertos no van a estar operativos, se van a disminuir los servicios y por ende las aeronaves no van a poder operar", anticipó Marcelo Belelli, secretario general de ATE en ANAC .



Ayer, desde la Secretaría de Transporte que comanda Franco Mogetta habían salido a aclarar que la medida no afectaría el normal desenvolvimiento de los vuelos: "No tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos. Por ello, "no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo".

Esta mañana, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que hay vuelos que aún funcionan y cuya seguridad el Gobierno no puede asegurar: "Hay riesgo para la vida de los pasajeros y se encuentra afectada la seguridad de todos los vuelos a esta hora", manifestó en declaraciones radiales.

Comenzó un nuevo paro aeronáutico: afecta a vuelos en 27 aeropuertos

"Tenemos que denunciar al Gobierno, que lleva adelante una actitud temeraria. No hay en este momento certificación de vuelos, no funcionan los servicios de extinción de fuego, como los cuerpos de bomberos en todas las pistas ni tampoco en control terrestre y sanitario", manifestó a raíz de las operaciones que se mantienen.



Frente a esto, la Secretaría de Transporte reaccionó con un comunicado en el que aseveró que "el paro de ATE-ANAC no afecta los vuelos".

Además, remarcó que todos los trabajadores del SEI, el Servicio de Extinción de Incendios, "se presentaron a trabajar en sus puestos de trabajo el día de hoy".

"Los servicios que brinda ANAC son sanidad, control terrestre y servicio de extinción de incendios. Los tres están funcionando con el personal necesario, los insumos y la infraestructura adecuada", cerraron desde la secretaría a cargo de Mogetta.

Así las cosas, se espera una jornada con demoras en los vuelos, pero no eventuales cancelaciones como sucedió durante la semana pasada con la huelga de pilotos.

Un conflicto que sigue escalando

La ANAC se encarga de la regulación de las actividades civiles de asistencia y emergencia en las terminales aéreas, aunque algunos aeropuertos cuentan con la cobertura propia de esos factores.

Su protesta se suma a la de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), cuyo titular Pablo Biró advirtió esta semana que el conflicto con el Gobierno "se va a poner peor". Por estas declaraciones la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , lo denunció ante la Justicia.

Comenzó un nuevo paro aeronáutico: afecta a vuelos en 27 aeropuertos

El conflicto aeronáutico viene recrudeciéndose en las últimas semanas. El viernes 30 de agosto, una asamblea de los pilotos afectó las operaciones de Aerolíneas y Flybondi y 7500 pasajeros que no pudieron viajar.



Una semana después, el viernes 6 de septiembre, APLA directamente lanzó un paro que, a pesar de haber sido anunciado con anticipación, complicó a más de 15.000 pasajeros afectados en 150 vuelos.

En tanto, entre el viernes y el sábado pasado, APLA y la Asociación de Aeronavegantes (AAA) concretaron un paro de 24 horas en Aerolíneas Argentinas que derivó en la cancelación total de todos sus vuelos, más de 300, y aproximadamente 37.000 pasajeros afectados.

Otro gremio en la empresa de rampas Intercargo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) convocó por esas horas asambleas en Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos del país que generaron importantes demoras en los vuelos, incluidos internacionales.



También la semana pasada 20 diputados del PRO presentaron en el Congreso un nuevo proyecto de ley para la privatización de Aerolíneas Argentinas.

APLA y AAA realizarán esta tarde, por separado, asambleas de trabajadores para resolver si continuarán con las medidas de fuerza, que pueden consistir en nuevas huelgas de 24 o 48 horas

¿Nuevo paro de pilotos?

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizarán esta tarde, por separado, asambleas de trabajadores para resolver si continuarán con las medidas de fuerza, que pueden consistir en nuevas huelgas de 24 o 48 horas o una variante: paralizar las tareas en los centros de capacitación de los pilotos y auxiliares de a bordo, lo que afectará el servicio en cierto plazo porque no habrá personal con permisos para trabajar.

La asamblea de APLA tendrá lugar, a las 13, en la sede de Lezica 4031, mientras que la de AAA será en Bartolomé Mitre 1906. Cuando terminen, sus secretarios generales, Pablo Biró y Juan Pablo Brey, respectivamente, anunciarán la modalidad y la fecha de las nuevas medidas de fuerza.