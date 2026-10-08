REMAX llevó adelante la última edición de sus Encuentros de Negocios del año con una agenda que recorrió distintas regiones de Argentina y Uruguay. Los encuentros, realizados en Bariloche, San Juan, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Colonia, permitieron analizar las particularidades de cada mercado y compartir perspectivas sobre la evolución del sector.

Los encuentros reunieron a referentes de oficinas en jornadas de intercambio, capacitación y networking, con el objetivo de conocer de cerca las particularidades de cada plaza y compartir experiencias y herramientas. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a acompañar el desarrollo de las oficinas a partir de una mirada que combina el conocimiento de cada mercado con una visión común para toda la red.

“Recorrer distintas ciudades nos permite tener una perspectiva mucho más amplia de lo que está pasando en el mercado. Hay tendencias que atraviesan a todo el país, pero también realidades muy diferentes según cada plaza. Poder escuchar a quienes trabajan todos los días en esos mercados nos ayuda a entender mejor esas diferencias y a pensar herramientas que respondan a necesidades concretas”, señaló Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay.

En este contexto, el intercambio entre plazas permite trasladar aprendizajes y experiencias de un mercado a otro e identificar oportunidades. Esta dinámica también se vincula con una evolución en la propuesta de REMAX, que busca acompañar las distintas instancias de una operación inmobiliaria a través de un ecosistema de soluciones y servicios.

En los últimos años, la compañía incorporó y desarrolló propuestas que complementan el trabajo de sus oficinas y buscan facilitar diferentes necesidades de potenciales clientes. Entre ellas se encuentran Lendar, una plataforma colaborativa de préstamos hipotecarios entre personas, y Garantor, un servicio digital de garantía de fianza para alquileres. Estas iniciativas, junto con otras herramientas, amplían las alternativas disponibles para quienes participan del mercado inmobiliario.

“Hoy el desafío no pasa solamente por acompañar una operación inmobiliaria, sino por entender todo lo que necesitan las personas alrededor de esa operación. Por eso es importante contar con un ecosistema que permita acercar distintas soluciones y herramientas. La experiencia que recogemos en cada plaza también nos ayuda a entender cuáles son esas necesidades y cómo podemos seguir evolucionando nuestra propuesta”, agregó Dotti Peñate, CEO de REMAX Argentina y Uruguay.

La gira tuvo su cierre en Colonia, Uruguay, reforzando además la conexión entre los equipos de ambos países y la visión regional de la compañía. De esta manera, los Encuentros de Negocios se consolidan como una instancia que combina conocimiento de mercado, desarrollo profesional y construcción de comunidad.

Con más de 220 oficinas en todo el país y de cara a 2027, la empresa proyecta continuar acompañando la evolución de la red, con foco en la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías y en la profesionalización de sus equipos. En un mercado que comienza a recuperar movimiento y frente a una demanda cada vez más orientada a buscar valor, información y asesoramiento, REMAX apuesta a seguir fortaleciendo su propuesta y a consolidar una red para responder a las nuevas necesidades del sector.