Hay lugares donde comer carne se convierte en una verdadera experiencia gastronómica. Piegari Carnes es uno de ellos, ubicado en la Recova de Posadas es un espacio dedicado a las carnes maduradas a las brasas, donde la calidad de la materia prima, el punto de cocción y un servicio dedicado se combinan para crear una propuesta excepcional.

El asado es, sin duda, uno de los grandes íconos de la gastronomía argentina y una de las expresiones culinarias de nuestro país más reconocidas en el mundo. Mucho más que una forma de cocinar la carne, representa una tradición, una manera de compartir y una parte esencial de nuestra identidad gastronómica.

La carta de Piegari Carnes invita a descubrir distintos cortes y estilos, entre ellos ojo de bife con hueso, Tbone, bife de chorizo, ceja de ojo de bife, asado criollo o además de otras opciones seleccionadas por su calidad y preparadas a las brasas para realzar todo su sabor.

“Nuestra amplia carta cuenta con una selección de cortes madurados, cuidadosamente curados en nuestras cámaras especiales. Este proceso nos permite desarrollar todo su sabor, textura y calidad, para ofrecer a nuestros clientes una experiencia Premium en cada corte”, explica el chef ejecutivo de Piegari Carnes.

La propuesta se completa con carnes Kobe y opciones de carne kosher, ampliando la oferta para quienes buscan alternativas especiales sin resignar calidad.

Para el final, Piegari Carnes ofrece una variada carta de postres que combina nuevas propuestas, como dulces y quesos artesanales, con clásicos de la casa como el Crepe Piegari, la Meringata y el famoso Tiramisú Helado.

Piegari Carnes cuenta con salones privados y VIP, ideales para disfrutar de la gastronomía con intimidad, ya sea en reuniones familiares, encuentros de trabajo, celebraciones, eventos sociales o fiestas de fin de año.

Además, cuenta con un servicio de delivery cuidadosamente preparado, que permite llevar a casa la calidad y el sabor de sus carnes y especialidades.

Una propuesta donde las buenas carnes, las brasas, la tradición argentina, los postres y un servicio dedicado se encuentran para hacer de cada visita un momento para disfrutar y recordar.