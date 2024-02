Milei se parará en el Congreso con la mira puesta en la ley ómnibus

Pocas veces un discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso generó tanta expectativa.

El Presidente de la Nación deberá este viernes verles las caras a los que hace muy poco llamó "ratas" y un poco más atrás "coimeros". Se parará frente a quienes según su mirada "son una mierda."

Cerrando una semana de alta tensión con los Gobernadores, Ceremonial cerró para ellos los primeros lugares del recinto, ubicados de cara al atril que pidió el Presidente, quien al mismo tiempo se parará de espaldas a las autoridades del cuerpo legislativo.

El Gobierno nacional pidió inhibir al juez que falló a favor de Chubut



La estrategia del Gobierno es clara, Llamar a los mandatarios de manera individual, conversar, escucharlos. Estar cerca de ellos hasta que vean claramente que tienen que autoabastecerse. El Presidente está convencido que este período durísimo que él también ve aunque crean que no, va a empezar a dar frutos a mitad de este año y que en ese mismo momento los que hasta ahora le dan la espalda, van a empezar a acompañar.

"Javier todavía se siente traicionado, él tenía el ok de varios mandatarios que no trabajaron como era esperable que lo hicieran con sus legisladores, ahora no los necesita", dicen cerca del Presidente, "recién los va a necesitar cuando vuelva a mandar la ley al Congreso, que todavía no está definido si se va a enviar en partes o así como estaba cuando fue en diciembre."

Con ese ánimo el Presidente llega al Congreso. Desde la Rosada hicieron circular durante todos estos días que habrá una "sorpresa" . Desde hace 2 días algunas de las fuentes que suelen dialogar con los periodistas recibieron la orden rotunda de no hablar con nadie hasta después del discurso de Milei.

Se espera que haga un repaso sobre las condiciones en las que recibió el Gobierno. Que apunte nuevamente contra la casta sin dar nombres y que plantee sus próximos pasos.

El Gobierno va a insistir en :

Cambios en el sistema previsional (el nuevo índice de actualización está en pleno análisis entre el Presidente y el ministro de Economía). Podría haber distinción entre quienes aportaron y quienes se jubilaron sin aportes.

Reforma laboral: Aunque pueda tener otro nombre, el Gobierno está convencido de que el sistema laboral tiene que cambiar y no va a ceder más allá de la presión de los sindicatos y el freno judicial a ese capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia.

Reforma tributaria y fiscal: lo que entra y lo que sale de las arcas del Estado.

Blanqueo de capitales: Planteará un programa de regularización de activos con un impuesto especial del 5, 10 o 15% que se apicará sobre el excedente en principio de una base de u$s 100.000 (todavía esto está en análisis, si el capital no supera ese monto no pagaría impuesto)

Una posible rebaja del IVA que iría del 21 al 18%.

Aún se discute si estos puntos ingresarán juntos al debate en el Congreso en un nuevo intento del oficialismo, o esto sucederá en capítulos. También existe la posibilidad de que haya cosas puntuales para algunas provincias y esperar el tratamiento de ellas en cada uno de esos distritos.

Cerca de Milei reconocen que hay mandatarios provinciales que esta semana levantaron el teléfono intentando conciliar. "Algunos porque comparten el tema del déficit 0 y otros porque necesitan plata."

¿Volvió el método de gobernar con la billetera?

El oficialismo entiende que en este caso es diferente, "la frase aplica pero es al revés de lo que conocemos, el Presidente les dijo a los gobernadores que para achicar el déficit había que llevar adelante las reformas que estaban en el proyecto de la ley ómnibus y que si no iba a tener que recortar por otro lado, y en muchos casos ese otro lado eran sus provincias. No apoyaron, tuvo que recortar."

El Gabinete ve a un Presidente tranquilo, le piden que baje un cambio en la confrontación, él les habla de la coherencia y de los que se frotan las manos pensando que puede tropezar. Cree que sus enemigos temen que los números cambien para mitad de año, una tendencia consolidada a la baja de la inflación y un poquito de aire en los bolsillos de la gente: "si eso pasa, ellos saben que no vuelven más"; aseguran cerca del líder libertario.

Un dato revelador para el Gobierno de cara a su plan de recortes: inflación e imagen presidencial



En tanto, el resto de los bloques que no se ubica en la oposición dura a Milei se reunirá este viernes antes de la Asamblea Legislativa. Aguardan con expectativa y esperan que el Presidente siga confrontando y profundizando la grieta: "si se hace demasiado insoportable por lo brutal o por agresiones personales no nos quedará otra que retirarnos. No haremos lo mismo que Unión por la Patria pero no nos vamos a bancar todo tampoco", afirman.

En tanto cerca del Presidente consideran que nada le hace "perder el foco": "Le viene bien que le digan que está loco, le sirve, cree que de esa forma entienden que va a hacer lo que dice. No lo ofende para nada. Es coherente. Y está convencido de que le va a salir bien."