Las quiebras de Silicon Valley Bank y Credit-Suisse ¿son crisis bancarias?

Según la directora del FMI, Kristalina Georgieva , 2023 será un año difícil con un crecimiento global cayendo por debajo del 3%, mientras los efectos del conflicto en Ucrania y el endurecimiento monetario continúan consolidándose. Los países occidentales, inducidos por la Reserva Federal estadounidense, han mantenido tipos de interés elevados para controlar la inflación, justificados por los efectos de las sanciones económicas aplicadas a Rusia. Esta perspectiva se vio agravada por los temores de una crisis financiera de dimensiones similares a la de 2008, tras el colapso de Silicon Valley Bank , Signature Bank y Silvergate .

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la intervención oficial era necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense en general. Estas entidades han recibido planes para asegurar sus depósitos del Tesoro, la FED y la Federal Deposit Insurance Corporation. Por temor a un efecto dominó, 11 bancos depositaron $ 30 mil millones en el First Republic. Además, los bancos medianos han pedido a los reguladores federales que aseguren todos los depósitos de sus clientes durante dos años, una medida que podría ayudar a detener un "éxodo de depósitos" de los bancos más pequeños. Si bien estas medidas brindaron alivio al sistema bancario, un estudio reciente reveló que hasta 200 bancos en el país pueden tener complicaciones financieras no detectadas, con una exposición de US$ 300 mil millones en depósitos asegurados.

En las crisis aparecen recetas mágicas, pero si se aplican, no funcionan



¿Dolarizar o apostar al peso?: los 5 pasos para salir de la economía bimonetaria



A pesar de la importante ayuda monetaria brindada a estas entidades, el presidente de la FED, Jerome Powell, dice que no prevé cambios en la política de altas tasas de interés este año, considerada una prioridad en el combate a la inflación, que aún se considera alta.

El interés no es vida

Para James K. Galbraith , esta nueva crisis bancaria sistémica fue forjada por la propia Fed, que subió los tipos de interés con la justificación de que habría un exceso de demanda en la economía, a pesar de la caída de los salarios reales, ante la inflación.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria expandió la moneda para salvar a los bancos. Según Galbraith, esto se debe fundamentalmente al deseo de preservar los rendimientos del sistema bancario. "Con total desprecio por su mandato de pleno empleo... La Fed funciona - como me dijo un sabio monetarista republicano hace muchos años - para los bancos más grandes".

El objetivo es preservar el valor del dólar: "Los grandes bancos, que operan en todo el mundo, dependen del Dios todopoderoso dólar", dice Galbraith, por lo que la política monetaria sigue la línea de Paul Volcker que en 1981 "aumentó las tasas de interés a las nubes."

Si, por un lado, las tasas de interés más altas pueden fortalecer a los grandes bancos globales, atrayendo recursos externos, por otro lado, pueden debilitar a los bancos más pequeños , que también enfrentan una menor fortaleza económica de parte de sus clientes. Como las altas tasas de interés no están llegando a las verdaderas fuentes de la inflación, su impacto directo ha sido sobre la población, especialmente sobre los precios de los alimentos.

Según un informe del Urban Institute , hubo un aumento del 20 % al 24 % entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 en la proporción de adultos que informaron inseguridad alimentaria en EE. UU. Otra encuesta de CNBC reveló que el 58 % de los estadounidenses vive al día, con una caída del 64 % en 2022 al 55 % en la salud financiera general de los estadounidenses. Según la Oficina del Censo, en julio pasado, cuatro de cada diez adultos indicaron dificultades para financiar gastos familiares normales, mientras que el 70 % de los encuestados informó sentir altos niveles de estrés sobre sus finanzas debido a la inflación, la incertidumbre económica y el aumento de las tasas de interés.

Los datos revelan que un posible colapso del sistema bancario se daría en un contexto muy diferente al de la crisis de 2008, que se produjo tras un período de bonanza. En los últimos 15 años se ha producido un fuerte empobrecimiento de la mayoría de la población, lo que se traduce en un descenso de la esperanza de vida, con las camadas más pobres viviendo diez años menos que la de los más ricos.

"Demasiado grande para caer": el regreso

La brutal concentración de la riqueza en EE. UU. comenzó en la década de 1970, pero se agravó con la respuesta oficial a la crisis de 2008 cuando, bajo el lema "Demasiado grande para caer" , los grandes agentes fueron rescatados, mientras que los pequeños perdieron sus activos. Como dice Roy Sebag , "aunque las condiciones financieras que condujeron a las recientes corridas bancarias son en cierto modo muy diferentes de las condiciones subyacentes al inicio de la crisis financiera de 2008, muchos sienten aún gran parte de la ansiedad, la ira y la confusión de cómo la misma fue resuelta. Es, decir, para Sebag, estos sentimientos no han desaparecido y continúan vivos.

Por eso Sebag cita a Nassim Taleb argumentando que los rescates de 2008-2009 fueron un "caso flagrante de socialismo corporativo y una recompensa para una industria cuyos gerentes son mantenidos de los contribuyentes". Taleb expone la perversidad de la política actual de la Fed porque es precisamente la impresión de dinero para rescatar los grandes bancos y especuladores "lo que efectivamente desinfla los salarios de la clase media", que luego sufre también las altas tasas de interés justificadas para combatir la inflación. Taleb critica esta política porque estas crisis bancarias surgen, precisamente, por culpa de quienes se arriesgaron en exceso en la realización de operaciones financieras, quienes "luego pidieron rescates al gobierno cuando se dieron cuenta" de que sus depósitos estaban en riesgo. "Todo el mundo es libertario hasta que se ve afectado por tipos de interés más altos" , concluye-ya que desea que el sector público intervenga y lo rescate.

Por eso John Rubino dice que las políticas de altas tasas de interés de los bancos centrales que se estaban anunciando dieron paso, de la nada, a emisiones masivas para salvar a los grandes bancos. Hablando en la Cumbre de Washington de la Asociación Estadounidense de Banqueros después de justificar las políticas oficiales de rescate, Yellen argumentó que "un sistema bancario seguro y sólido es una parte integral de la salud de la economía estadounidense ".

Sin embargo, Yellen, durante su testimonio ante el Comité Senatorial de Finanzas, no pudo asegurarle al Senador James Lankford que todos los depósitos bancarios en su estado de Oklahoma estaban totalmente asegurados como los de Silicon Valley Bank y Signature Bank . Yellen dijo que los rescates solo se otorgan cuando se considera "que la falta de protección de los depositantes sin protección crearía un riesgo sistémico y consecuencias económicas y financieras significativas".

Suiza al rescate

La crisis de Credit Suisse, simultánea a la crisis bancaria en los EE. UU., generó temores de que se estuviera gestando una crisis bancaria mundial. El gobierno suizo tuvo que intervenir para hacer posible que UBS adquiriera Credit Suisse por más de $ 3 mil millones, con respaldo oficial, a través de préstamos garantizados urgentes de $ 118 mil millones. El Banco Nacional Suizo también podría proporcionar a UBS, posteriormente a la adquisición, un préstamo de asistencia preferencial de liquidez ante una bancarrota de hasta $ 108 mil millones. Sin embargo, aun así se estima que alrededor del 30% de los empleados del banco se quedarían sin trabajo.

Mientras se producía este salvataje, el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. publicó su investigación sobre el propio Credit Suisse, acusado de ser cómplice de una "conspiración masiva y en curso" para ayudar a los estadounidenses ricos a evadir impuestos. Este comportamiento del banco viola un acuerdo judicial de 2014 con el Departamento de Justicia de EE. UU., bajo el cual se comprometió a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal de sus clientes estadounidenses, a quienes confesó haber ayudado "a sabiendas e intencionalmente" a evadir más de US$ 700 millones.

La moraleja de las quiebras bancarias

Si bien la población debería estar sujeta al libre mercado, " los banqueros son rescatados y los bancos más grandes y los banqueros están aún mejor", dice Robert Reich, ex secretario de Trabajo de EE.UU., antes de afirmar: "Los bancos estadounidenses quieren el socialismo para ellos y el capitalismo, para todos los demás ".

De hecho, los ciudadanos suizos igualmente serán víctimas de lo que el senador Ron Wyden ha llamado "una conspiración masiva y en curso para ayudar a los ciudadanos estadounidenses ultra ricos a evadir impuestos y defraudar a sus conciudadanos", ya que también tendrán que asumir el costo de este rescate mediante el pago de impuestos.

Si, como dice Yellen, la ayuda de la sociedad debe ser otorgada sólo a los grandes agentes, más allá de sus actos, porque si quiebran son capaces de producir 'un riesgo sistémico', ... a los demás únicamente les queda cruzar los dedos a la suerte del libre mercado.