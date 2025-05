El dólar colchón y el Plan Dinamita sobre la obligación de informar las operaciones a ARCA

El CITI no es el banco norteamericano sólamente: en la burocracia argentina es el "Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes". Es lógico que los organismos de control impositivo crucen datos, pero como siempre, en la Argentina todo se exagera. Se exige que reporten información de operaciones los escribanos, supermercados, concesionarios y todo lo que para la ex AFIP, ahora devenida en ARCA, suponga relevante.

Los contribuyentes obligados deben presentar información de compras, importaciones, locaciones o prestaciones recibidas en base a resoluciones que datan desde 2004. ARCA proporciona los aplicativos necesarios para cumplir con esta odisea de información, derivando en un costo para los damnificados.

En las próximas horas el equipo económico dará a conocer el plan para que los dólares del colchón, en blanco o en negro, salgan a la cancha. El objetivo, como ya señalara el propio Javier Milei y desde ya Luis Caputo, es remonetizar la economía. Entre las medidas, habrá dos proyectos de ley para modificar la Ley Penal Cambiaria, una reliquia de las persecuciones a empresas, y la Ley de Procedimiento Tributario.

Pero además se dinamitarán diferentes resoluciones como las que incluye el CITI. Tiene lógica hacerlo para facilitar la circulación de los dólares del colchón. Si se los lleva al banco, no será necesario ninguna aclaración más que una declaración jurada. No hay monto máximo. No existen los u$s 100 mil.

En la pesadilla económica que vivió el país desde los 2000, florecieron los controles apuntando a capturar dólares que precisamente escaseaban en las arcas del Banco Central. La carga recayó en diferentes empresas y sectores llegando al extremo de que supermercados deban informar quienes realizaban compras por encima de determinado monto. La intención oficial es que las medidas que se adopten perduren. Por ello es que se buscará obtener una suerte de escudo legal para que luego no sea tan fácil a otro gobierno modificar y volver a foja cero con estas reformas. Ese escudo también puede ser clave para aquellos que salgan a hacer jugar a los dólares del colchón.

Algo anticipó Luis Caputo tras su reunión el lunes con la cúpula de Ford Argentina. El impulso a las cuotas en dólares puede ser clave para impulsar aún más las ventas de O km. La economía se está moviendo a un ritmo del 5,5% anual para este 2025. Puede ser más. Pero dependerá de la adhesión a este tipo de iniciativas. El blanqueo del 2024 tuvo una alta adhesión. Puede repetirse en esta ocasión aunque se trata de algo superior: poner en juego a todos los dólares, independientemente de su color. En el gobierno destacan que es la medida más relevante desde la llegada al poder en diciembre del 2023. Para las empresas, sólo el Plan Dinamita es causal de festejo por la carga administrativa. La pelota también la tienen los contribuyentes con la confianza que generen las medidas. Los colchones permiten sueños sin pesadillas a los ahorristas. La clave pasa por eliminar los fantasmas del pasado.