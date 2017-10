Macri encontró la llave para darle continuidad a su plan más allá de 2019

El espacio político que lidera Mauricio Macri logró algo más que un amplio triunfo electoral. Encontró la llave que le puede dar continuidad a su proyecto más allá de 2019. Porque la ventaja que logró en los cinco distritos más grandes del país (algo que no sucedía desde 1985), así como en otras 8 provincias, estuvo sostenida en una combinación imbatible de gestión con un nuevo modelo de acercamiento a la sociedad. La victoria por cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires, que dejó en el recuerdo el empate técnico de las PASO, no fue el resultado de un giro en la campaña, o de nuevas promesas electorales. Todo lo contrario; el oficialismo no se preocupó por ocultar que seguirán los aumentos de precios (hoy mismo subirán las naftas) o por desmentir que seguirá el ajuste estatal. Lo que encontró Cambiemos es un tono en el discurso que se reveló más eficiente que cualquier otra herramienta política. Por eso Jaime Durán Barba estuvo en el escenario junto a la mejor alumna de esta escuela, la gobernadora María Eugenia Vidal.

El triunfo de Cambiemos no está vacío de contenido, pero claramente su mensaje está atado a las formas de la comunicación más que a la ideología. Si la oposición entiende esta clave, se dará cuenta de que Mauricio Macri tiene el camino libre para continuar su proyecto más allá de 2019. Un solo ejemplo lo dice todo: el dramático desenlace del caso Santiago Maldonado, que captó toda la atención de los medios en plena veda electoral, no fue absorbido por los votantes. Eso significa que el principal obstáculo que puede tener el Presidente en ese sendero son los errores propios más que los ajenos.

Cambiemos obtuvo alrededor de medio millón más de votos que en la primera vuelta de 2015. Sus oponentes están divididos y sin estrategia, lo cual no es del todo bueno ya que una negociación fragmentada de todos los proyectos que tiene previsto emprender complicará los tiempos. Lo que hay que esperar a corto plazo no es un misterio: Macri buscará capitalizar la ampliación de sus bloques legislativos. Habrá convocatoria al diálogo fiscal entre Nación y provincias, y sesiones extraordinarias para arrancar con la reforma impositiva y completar la sanción del Presupuesto, Responsabilidad Fiscal y extensión del Impuesto al Cheque. En carpeta hay muchas más iniciativas. Pero la Casa Rosada no quemará etapas. Tiene vía libre hasta 2019.