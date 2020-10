La centralidad de Cristina y el ninguneo al sector privado

En medio de la discusión bien de fondo que existe en la Argentina sobre el respeto a la seguridad jurídica, la propiedad privada, la manipulación de la Justicia y el estado de derecho, Cristina Fernández y el dirigente social Juan Grabois han desplazado del centro de la escena del análisis político al mismísimo Alberto Fernández.

En su carta de "sentimientos y certezas" de esta semana, la vice no sólo se ha empeñado en pegarle algunos sablazos muy fuertes al gobierno que se supone que integra, a muchos de sus miembros y por elevación al Presidente, sino que le ha bajado línea a la militancia sobre el pensamiento regente en materia cambiaria, mientras asegura que hay en la Argentina una "evidente extorsión devaluatoria" y propone un gaseoso acuerdo que poco y nada podría decidir sobre lo que ella llama "economía bimonetaria", ya que apunta a corregir las consecuencias sin atacar las causas.

Llama mucho la atención ver cómo los actuales gobernantes se van por estos callejones que apenas tienen salida y cómo les cuesta tanto enfocar la realidad, tal como lo hace casi todo el resto del mundo exitoso, poniéndole fichas sinceras al sector privado, el único eslabón de la cadena que hoy podría revitalizar por la vía de la inversión la economía y el empleo, más en un país con las graves dificultades que tiene la Argentina.

Sin embargo, la ideología que hoy impera sigue regodeándose con el tantas veces fracasado Estado-presente, mientras sus cultores se especializan en espantar a los inversores de todo calibre (extranjeros, locales poderosos y millones de pequeños emprendedores), últimamente porque parecía que se prestaba más atención a las encíclicas papales que a la propia Constitución Nacional.

Quizás con demasiadas demoras, los gobiernos de Buenos Aires y Entre Ríos utilizaron ayer el fundamento de la Ley para expulsar a quienes habían usurpado tierras en un terreno particular en Guernica y en un campo con tironeos sucesorios en La Paz. La mención a las encíclicas es válida, ya que el papa Francisco dijo hace menos de un mes en "Fratelli Tutti" que "el derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario" y que esa premisa debería "reflejarse en el funcionamiento de la sociedad". Ya no son los tiempos de León XIII que hablaba de "guardar intacta la propiedad privada".

Además, habría que explicarle a Grabois, el amigo del Pontífice, a quien Francisco le plantó una reunión virtual hace unos días, que la Iglesia es un "poder fáctico" tal como él se ha quejado del Gobierno y que obviamente no lo son las leyes que rigen a un país. Y habría que recordarle que, para cambiarlas, existen mecanismos.

Este proceso de enrarecimiento de clima a partir del descalabro que propone Grabois, tiene que contemplar necesariamente el despropósito del gobierno bonaerense de poner en marcha un Programa de Asistencia Habitacional que contempla sumas para los beneficiarios que se parecen más a un pago para zafar de una extorsión que a una ayuda. El reproche al mecanismo es esencialmente moral, ya que hay muchos jubilados, por ejemplo, que para hacerse al menos de una décima parte de la suma máxima prevista en el Programa, tienen que pagar las cuotas todos los meses con deducción de sus haberes.

El horizonte sigue brumoso, porque en la misma línea de mencionar los negociados que hay alrededor de las tomas, incluidas las decenas de intrusiones en terrenos y casas de todo el país, hay que sumar los disturbios armados ayer en diferentes zonas, tras el desalojo de Guernica y las virulentas diatribas dedicadas a la represión policial, junto a los intentos previos de ingresar a tres municipalidades de intendentes opositores (Junín, Olavarría y La Plata),

Pese a que estos temas ya estaban en proceso, a la hora de hablar sobre el momento actual, Cristina se despachó en su carta multipropósito con un sonoro "no me miren" y le transfirió todas las responsabilidades a la conducción del Presidente, mientras criticó a los funcionarios que "no funcionan" y destiló veneno contra quienes hoy están dentro del Gobierno y antes pidieron que fuese presa o escribieron libros en su contra. Además de las tres certezas que están explícitas en el texto, hay una cuarta que sobrevuela el escrito, ya que la vicepresidenta ha crucificado al derecho y al revés a las políticas de Mauricio Macri, como si todos los males de la Argentina se hubiesen iniciado en el año 2015.

En las 3 mil palabras del texto, Cristina ha focalizado como el problema "más grave" a resolver lo que llama la "anormalidad" de la economía bimonetaria, a la que le da el carácter de "problema estructural". Casi como si fuese una comentarista, la vicepresidenta dice en dos oportunidades que en el país existe "demasiada demanda" de dólares que es imposible de sostener. Ahora, si la demanda es consecuencia, el punto central que ella nunca se pregunta es por qué la gente quiere cubrirse. Desde ya que no reconoce las causas, ni habla de la emisión ni del recurrente déficit de las cuentas públicas que, junto al endeudamiento, es el verdadera falla estructural que habría que corregir en la economía, para que nunca más se gaste más de lo que entra.

Como punto central, Cristina plantea que sin un acuerdo sobre el bimonetarismo, la situación será mucho peor. Igualmente, sus propósitos a la hora de armar el debate son bastante modestos, ya que no se trata de un Gran Acuerdo Nacional ni de una Moncloa doméstica como se la ha querido vender, sino apenas de un acuerdito para reprimir al dólar. Lo cierto es que como a ella la han convencido de que el tema es la demanda espúrea, entonces se esmeró en hacer una propuesta para llegar a un acuerdo que involucre sólo la "realidad" que ella misma describe, algo que resultaría imposible de llevar a cabo ya que, de concretarse, sería la probable apertura de una caja de Pandora para ella misma. Está bien que cuando Cristina habla lo hace para catequizar, pero no sea cosa de que salga a la luz el déficit fiscal que dejó como herencia.

Lo cierto es que el pomposo acuerdo que muchos quisieron ver como contribución patriótica tiene un notorio destino de vía muerta, ya que un pacto de ese estilo no podría resolver nada, salvo prohibir e impedir la publicación periodística de los precios alternativos del dólar, una técnica bastante represiva por cierto, de allí probablemente su interés en sumar al sector mediático. Lo que no puede admitir, porque le alcanza a ella y también a su esposo, pese al esfuerzo que éste hizo para sostener los superávits, es que la Argentina tiene desde hace muchas décadas un Estado desfondado y sin brújula y que con ataques al sector privado no se soluciona la cuestión, sino que se condena a más gente a la pobreza. Habría que explicarlo en Roma.