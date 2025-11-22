El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha publicado una notificación este viernes, 21 de noviembre de 2025 acerca de los temblores recientes registrados en Colombia y el alcance que han tenido.

Las autoridades colombianas explicaron que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en el departamento de Santander, Los Santos y alcanzó una magnitud de 3.6 en la escala de Richter. Además, tuvo una profundidad de 149 kilómetros, latitud de 6.8351665° y una longitud de -73.12067°.

Fuente: narrativas-co

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Los Santos (Santander) a 9 km, Jordán (Santander) a 12 km y Cepitá (Santander) a 19 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor más fuerte de Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, cerca de las costas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud aproximada de 8.8 (Mw), según el informe del ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, busca refugio bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Mantente informado a través de medios oficiales sobre la situación y posibles réplicas.