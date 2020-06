La Aduana, el último grifo que se cierra para quedarse con dólares

El miércoles almorzaron en la Aduana, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, su mano derecha, Juan Capello, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, con la directora general de Aduanas, Silvia Traverso.

Si bien se habló sobre el rol de la Aduana en la pandemia y de cómo seguir protegiendo el empleo y la industria nacional, el foco también estuvo puesto en la sobrefacturación de las importaciones y en la subfacturación de las exportaciones. Es decir, en el accionar de las empresas y cómo cerrar el último grifo para que éstas se hagan de dólares que no generan.

Tal decisión se suma a las instrumentadas por Economía, el Banco Central, la UIF y la propia AFIP, de frenar la salida de dólares. Pero si en el Gobierno preocupación pasa por ese lado, en la empresas la preocupación también existe. Es más, los empresarios se lo hicieron saber al propio Alberto Fernández cuando los recibió el mismo miércoles en Olivos. El Presidente, según fuentes empresarias, garantizó que quien necesite dólares para importar los va a tener.

En el Gobierno creen que al no poder comprar contado con liqui mediante operaciones financieras, la Aduana es el refugio preferido de las empresas porque piden dólares para importar una cantidad determinada y terminan exportando menos. El BCRA dijo ayer que mediante esta operatoria ingresaron al país el 30% menos de bienes de los requeridos para importar. El otro mecanismo que la Aduana tiene orden de cortar es la subfacturación de exportaciones. En este sentido, desde el oficialismo sospechan que muchas empresas exportan más de lo que informan y se hacen de dólares de forma triangulada en el exterior.

Por otro lado, en el Gobierno están convencidos de que las empresas utilizaron los dólares para anticipar pagos al exterior y para cancelar deudas. A partir de ahora las empresas van a ser seguidas más de cerca si solicitan comprar dólares y su stock de deuda no puede ser menor al 1 de enero de 2020. Ahora, si la deuda vence, porque vence una Obligación Negociable (ON), la empresa si tiene todos los papeles en regla podrá hacer frente al vencimiento. Si la empresas que quiere pagar la deuda hizo contado con liquidación, el BCRA interpretará que ya tiene los dólares y deberá enfrentar los pagos con los dólares que tiene en su cuenta. De todas formas, en el Gobierno aseguran que cada caso se va a estudiar de forma particular.

Una preocupación que comparten tanto las empresas como el Gobierno es la inflación. En este contexto de PBI en caída, es clave que la inflación baje. La buena noticia en este caso está centrada en que los precios tienen una escalada menor a la proyectada. Es decir, están cayendo en términos reales cerca de 10 puntos porcentuales comparados con lo proyectado a principios de año. La renegociación de la deuda, la otra preocupación.