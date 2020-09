¿Amazon, Google, Apple y Facebook pueden ser declarados monopolios?

Veintinueve de Julio de 2020. Me siento a ver en directo el interrogatorio de congresistas demócratas a los cuatro líderes de Amazon, Google, Apple y Facebook. Los congresistas hacen las preguntas, pero también se responden a sí mismos. Luego les dan la palabra a los entrevistados (dueños/CEOs), y a los minutos, se los corta intempestivamente sin que terminen de expresarse, por cada intervención. No hay intención de escuchar a estos nuevos líderes, sino de acusarlos de monopolio antes que se expresen.

Según la Real Academia Española, monopolio es una situación de mercado donde la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor.

Típicamente un monopolio tiene estas características:

Precio ascendente , dado que es el único producto/servicio del mercado

Acceso único a una materia prima, necesaria para construir el producto/servicio

Posesión de una patente, con derecho único a la producción

, con derecho único a la producción Restringe la elección del consumidor

Produce productos/servicio de baja calidad resultando poco competitivos para la exportación

Baja inversión en innovación (I+D), dado que el cliente está obligado a comprar

Barreras de entrada altas para competidores muy difícil de sobrepasar

Hasta aquí es una definición de monopolio clásica y se mantuvo vigente hasta los 90 con la aparición de Microsoft y los primeros debates de su dominio mundial. Esta definición luego de la Revolución Industrial y de los líderes de infraestructuras ferroviarias, generó regulaciones y decisiones históricas. Son muy conocidas la división de Standard Oil en 1911 en Estados Unidos en 12 compañías (entre ellas Amoco, Chevron, etc) o AT&T en 1984 que terminó dividida en 7 compañías llamadas Baby Bells. Estos ejemplos son íconos de como terminaron dos monopolios, pero con la definición clásica desarrollada anteriormente

Ahora nos adentraremos en otro mundo, que es el mundo de las plataformas. O mejor llamado Economía de las Plataformas. En este mundo o economía conviven 4 roles: el dueño de la plataforma, el proveedor, el productor y el consumidor. Tomemos un ejemplo: Google Android, el sistema operativo de los celulares que no son Apple (88% del mundo). Su dueño es Google, sus proveedores son los fabricantes de celulares como Huawei, Samsung, Motorola, etc. Los productores son los todos los fabricantes de apps, y los consumidores somos todos nosotros. Tomemos otro ejemplo, uno nacido en Argentina, MercadoLibre. En este caso el dueño es, obviamente, Mercado Libre, los proveedores podrían ser las plataformas donde está almacenada la aplicación que usamos desde nuestro celular o notebook, como AWS (Amazon Web Services), los productores son los que ofrecen sus productos o servicios, y nuevamente, nosotros los consumidores.

O sea, la Economía de las Plataformas genera Ecosistemas con miembros digitales y no digitales, donde el dueño establece el gobierno de reglas que regulan y favorecen las interacciones/transacciones entre el productor y el consumidor formando una gran comunidad. Para que tenga éxito, deben haber millones de cada lado, o sea millones de productores y de consumidores. No serviría de nada si ofrezco un producto y no hay consumidores, y viceversa, quiero comprar un producto y este producto nadie lo ofrece.

Siete de las compañías más valuadas del mundo, entre ellas las americanas Amazon, Apple, Google, Facebook y las chinas Alibaba y Tencent, tienen plataformas que crecen exponencialmente, y no es una casualidad. De hecho, alguna de estas ha crecido más del 200% en volumen de transacciones durante la pandemia, y su valuación como compañías más del 70%. Sólo hay que mirar atrás y ver como Uber y Airbnb inspiraron cientos de Modelos de Negocios de nuevas plataformas que reemplazaron activos por interacciones.

Estas Plataformas o Ecosistemas que han generado miles de nuevas pymes y, al mismo tiempo, millones de trabajos temporarios por hora o por despacho en varios países.

Ahora bien, volvamos a las bases del monopolio y repasemos a través de unas preguntas las características de un monopolio clásico para ver si aplican a los gigantes digitales.

¿A vos te obligan a usar Google como buscador?

¿Te sentís restringido si compras un celular con Android?

¿Te sentís mal usando Instagram y empezando a experimentar con TikTok?

¿Pensás que lo que ofrecen como plataformas no es competitivo fuera de su país de origen?

¿Creés que la materia prima a la cual acceden (tus datos, productos, etc) sólo es accesible por uno de los dueños de las plataformas y no del resto?

¿Es ilógico que Amazon, que tiene productos con su marca, (gran diferencia con Mercado Libre que no los tiene aún) no favorezca sus propios productos por encima de otros? ¿Pensás que las cadenas de supermercados no favorecen a sus propias marcas en ubicación de góndola por ejemplo?

¿Pensás que sus plataformas son de baja calidad?

¿Asumís que no invierten en innovación cuando son los mayores inversores en Investigación y Desarrollo del mundo?

¿Pensás que no son grandes empleadores?

El gran desafío de hoy es cambiar paradigmas primero, y luego cambiar las regulaciones y leyes en base a estos nuevos paradigmas. Es como juzgar a los colonos del año 1600 con las leyes de defensa de propiedad privada de hoy. Por ejemplo, proteger con seguros a los empleados a destajo que genera la Economía de la Ganga (Gig Economy), pedir permiso a los usuarios para poder usar su información para otros fines que los iniciales, poder definir que elige el algoritmo por mí, ya sea una película o un amigo/amiga para conocer.

Deben existir nuevas leyes que favorezcan el desarrollo de plataformas, las interacciones sin fronteras, los pagos electrónicos, asegurando el pago de impuestos domésticos donde aplique y que protejan a un empleado a destajo por hora o por pedido, de una manera proporcionada al tiempo que dedican o al riesgo que toman para desarrollar su tarea.

En los próximos meses, este debate puede intensificarse. Si Biden gana las elecciones en noviembre en EEUU, congresistas demócratas elevarán el nivel de ruido de este debate que puede internacionalizarse.

La reflexión final que yo me hago es si se declaran como monopolios a algunos de los gigantes digitales (probablemente Amazon por tener al mismo tiempo productos propios y su plataforma para favorecerlos, y Facebook por tener Instagram, Whatsapp y posiblemente Tiktok en pocas semanas), tendremos que redefinir la palabra monopolio o crear una nueva, porque hasta ahora, estos gigantes están beneficiando más al mundo que perjudicándolo, más allá de que se necesiten leyes que protejan nuestros datos como consumidores.

¿Y vos que opinás? ¿Son los nuevos monopolios?