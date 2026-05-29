Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este viernes, 29 de mayo de 2026, las personas de Escorpio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo para Escorpio

Para Escorpio, la jornada se ilumina con el hallazgo de afinidades con alguien cercano. La escucha atenta y el tiempo compartido, sin prisas, favorecen que la conexión crezca de forma natural.

Un trato constante pero sereno consolida una amistad con futuro y abre puertas a buenas experiencias. Equilibrar intensidad con prudencia mantiene claros los límites y deja que lo positivo florezca.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Hoy, 2026-05-29, Escorpio puede trasladar al trabajo la buena energía de esa nueva amistad cercana: una conexión que facilita colaboración, ideas útiles y hasta una recomendación que abra puertas. Si la cultivas con respeto y constancia, verás avances en tareas clave, mejor clima de equipo y una oportunidad que te dará visibilidad.

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Escorpio, hoy el amor nace en lo cercano: esa persona de tu entorno, quizá un vecino, con quien has descubierto más en común, puede transformar una amistad incipiente en una conexión que crece si la cultivas con calma. La energía es favorable para abrirte, mostrar interés genuino y dar pasos pequeños pero firmes.

Tu mejor compatibilidad del día es con Cáncer, signo que aportará calidez, empatía y deseo de construir desde la cotidianeidad. Con su sensibilidad y tu intensidad, la química fluirá de manera natural si ambos cuidan la relación con atención.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Escorpio

Para los de Escorpio, sus números de la suerte son 99, 92, 26 y 27 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones importantes y atraer buena fortuna.

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Escorpio: Cultiva esa nueva amistad con actividades saludables juntos (caminatas, yoga y charlas sinceras); el apoyo mutuo reducirá tu estrés y te motivará a cuidar tu cuerpo y tu mente.