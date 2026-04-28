Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 28 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.254,15 pesos colombianos. En el mercado de Euro, la cotización subió 2.48% en la última semana, pero en el último año acumuló un descenso de 11.25%, señalando un rebote reciente en medio de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 25.98%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual del 17.21%. En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el euro subió dos jornadas, cayó tres seguidas y luego alternó, cerrando con leve repunte y sin tendencia clara ni días de estabilidad. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este martes, 28 de abril de 2026, Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deben pagar 425414.99 pesos colombianos (a 4254.1499 pesos por euro); 200 euros cuestan 850829.98 pesos y 500 euros, 2127074.95 pesos. Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: