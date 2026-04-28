Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 28 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 730,54 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.01%, es mayor que la volatilidad anual del 14.81%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, el Real abrió estable, acumuló cuatro caídas seguidas, rebotó, permaneció dos días sin variación, retrocedió nuevamente y cerró con una subida, mostrando volatilidad con predominio bajista. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: