Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 27 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 714,48 pesos colombianos. La cotización del Real retrocedió -1.07% en la última semana y -3.90% en el último año, lo que indica una tendencia bajista. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.04%, es menor que la volatilidad anual del 14.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En la sesión más reciente, la cotización del real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos diez días, el Real arrancó con dos jornadas sin cambios, sufrió cuatro caídas seguidas, repuntó al séptimo día, se estabilizó en las dos sesiones siguientes y terminó con un nuevo descenso. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: