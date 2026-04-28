Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 27 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.184,87 pesos colombianos. En el mercado del Euro, la cotización retrocedió ligeramente en la última semana (-0.22%) y registró una caída más pronunciada en el último año (-12.07%), evidenciando una tendencia bajista sostenida. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 13.72%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad fue del 16.95%. En las dos últimas sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad: 5 subidas y 5 bajadas, sin días estables; tras una racha de tres caídas a mitad del período, repuntó y cerró con dos alzas consecutivas, dejando un balance final neutro. La cotización del Euro presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este lunes, 27 de abril de 2026, Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 418487.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 836974.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2092435.05 pesos colombianos. Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: