La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Sagitario y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Para Sagitario, conviene una mirada serena a las redes, sin quedar enganchado a cada hilo. La atención en lo propio evita que la curiosidad se vuelva desgaste. Si la respuesta ajena no llega, la valía personal descansa en proyectos y vínculos reales. Un espacio fuera de pantalla protege el ánimo y devuelve perspectiva. Sagitario, en el trabajo este 2026-04-28 las redes sociales pueden absorberte por seguir a alguien que te interesa; evita tomarte a pecho la falta de respuesta, limita el tiempo en línea y concentra la energía en tus tareas y contactos clave: así avanzarás con eficacia y sin distracciones. Sagitario, hoy el amor se mueve en el terreno digital: las redes te tendrán pendiente de un intercambio con alguien que te atrae. Tómalo con calma si la respuesta no llega como esperas; valora tu tiempo y no centres tu ánimo en un solo mensaje. La compatibilidad del día se inclina hacia Géminis, signo con el que fluirán las conversaciones y los guiños ingeniosos. Si mantienes una actitud ligera y abierta, puede surgir un contacto fresco y prometedor. Para Sagitario, los números de la suerte son 11, 60, 12 y 38; pueden servir para elegir fechas y tomar decisiones clave, incluso en juegos de azar. Sagitario, cuida tu salud mental hoy poniendo un límite de tiempo a las redes; si no recibes la atención que esperas, recuerda tu valor y recarga con una caminata corta o respiración consciente.