Este lunes, 26 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Todos los cortes de luz programados para este lunes 26 de enero

Landázuri

Los cortes de suministros se realizarán en Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de remodelación de redes.

Santa Helena Del Opón

La interrupción del suministro se realizará en Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Los cortes de luz programados para este lunes en Colombia (foto: Pexels).

Simacota

Los cortes serán en Serranía De Los Cobardes O Yariguis durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Interrupciones del servicio en Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Girón

Cortes en Veredas Motoso, así como sectores de Pantano, La Parroquia y Cedro durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebrija

Cortes en Veredas Piedras Negras y sectores de La Puente durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Urbanización Monte Mayor y La Floresta en algunos sectores de las calles 62,63,64 y 65 con carreras 44,45,46,47,48 y 49 durante las 05:00 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes de energía en Edificio La Flora Parque Residencial, Barrios Los Cedros, Pan De Azúcar, Terrazas, La Floresta, Parque La Flora Auditorio y algunos sectores de la vereda 10 de Mayo Santa Barbara y Zona Escarpa durante las 09:00 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes del suministro en Barrio El Pablón sector La Torre durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Interrupciones en Urbanización Portón Girón durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puerto Wilches

Cortes en Calle 6 15 Barrio Diaz durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Urbanización Bellavista sectores de las calles 47 y 47A con carreras 32,32A, 32B y 32C durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones en Algunos sectores de Las Delicias Norte durante las 09:40 - 11:40 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Sucre

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de las veredas Pradera, Retiro, ojo de Agua, San Miguel y Selva durante las 08:30 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puente Nacional

Cortes por Algunos sectores de la vereda Jarantiva durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

Cortes en Casco urbano sectores de las calles 8 y 9 con carreras 3 y 4 durante las 10:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Interrupciones en Vereda Helechales Asentamiento Asomiflor durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puerto Wilches

Cortes en Barrio Centro sectores de la carrera 1 con calle 4 durante las 13:15 - 15:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Barrio San Antonio del Carrizal sectores de la carrera 22C con calle 21 durante las 13:10 - 15:10 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

