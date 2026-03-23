En una apuesta por captar la atención de los consumidores, la cadena Tiendas D1 incorporó a su oferta el Blanqueador Brilla King en presentación de 2000 ml, posicionándolo como una alternativa accesible dentro de los productos de limpieza. Este formato grande no solo resalta por su precio conveniente, sino también por su durabilidad y rendimiento, aspectos cada vez más valorados en el hogar. El producto, elaborado a base de hipoclorito de sodio, permite realizar tareas de limpieza profunda y desinfección en múltiples superficies. Su volumen de 2 litros lo convierte en una opción eficiente para quienes buscan mantener baños, pisos y prendas blancas en óptimas condiciones, sin necesidad de realizar compras frecuentes ni elevar el gasto doméstico. Esta oferta presenta un valor atractivo de $2.880 COP por 2000 ml, posicionándolo como una alternativa económica para la limpieza diaria. Su formato rendidor permite múltiples usos en el hogar, ideal para familias que priorizan higiene y ahorro. Tiendas D1, reconocido por ofrecer productos funcionales a precios bajos, vuelve a captar la atención con este blanqueador que combina eficacia desinfectante y poder blanqueador en un solo envase. El Blanqueador Brilla King 2000 ml se posiciona como uno de los productos básicos más buscados en las tiendas: Por su practicidad, precio accesible y capacidad de desinfección, el Blanqueador Brilla King 2000 ml se perfila como un infaltable en los hogares que buscan limpieza eficiente sin afectar el presupuesto.