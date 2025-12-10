Tiendas D1 tiene el parlante que tu Navidad y Año Nuevo pedían a gritos: llega mañana por menos de $30.000.

En esta noticia
El retail de bajo costo vuelve a sacudir el mercado: Tiendas D1 confirmó que ya está disponible el mini parlante karaoke Space Dot X1U, un dispositivo compacto con micrófono y efectos de voz que se vende en Colombia por tan solo $29.900, un valor muy por debajo del promedio de gadgets para fiestas de fin de año.
La llegada del producto se da justo en el pico de compras navideñas, cuando miles de familias están buscando opciones económicas para animar reuniones, novenas y celebraciones de Año Nuevo.
¿Cuál es el parlante económico que llegó a Tiendas D1 por menos de $30.000?
Se trata del Space Dot Mini Parlante Karaoke X1U, un dispositivo portátil que incluye un parlante compacto y un micrófono con efectos de voz integrados, ideal para juegos en familia, actividades con niños o simplemente para animar cualquier encuentro decembrino.
El modelo llega en varias combinaciones de color —beige, rosa y azul— y su diseño está pensado para resistir uso continuo, con botones accesibles y un tamaño perfecto para llevar en maletas o bolsos pequeños.
¿Qué características tiene el parlante Space Dot X1U que vende D1?
Entre sus principales atributos se encuentran:
- Micrófono con efectos de voz, una de las funciones más buscadas para karaoke casero.
- Diseño compacto y liviano, ideal para transportar sin complicaciones.
- Conectividad rápida, pensada para usarlo en cuestión de segundos.
- Sonido nítido, suficiente para ambientar espacios pequeños y medianos.
- Tres estilos de color, adaptados a los gustos de niños, jóvenes y adultos.
El dispositivo viene en caja con el parlante + el micrófono, todo por $29.900, según la disponibilidad anunciada por la cadena, que tiene 27 unidades por punto de venta, un número reducido teniendo en cuenta la demanda típica para Navidad.
¿Ya está disponible el parlante Space Dot en Tiendas D1?
D1 informó que el producto ya está en catálogo, con unidades limitadas por tienda. Como suele ocurrir con las referencias decembrinas, lo más probable es que se agoten rápido, por lo que recomiendan comprarlo cuanto antes.