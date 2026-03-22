Las tiendas D1 sorprendieron al mercado colombiano con el lanzamiento del Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk, un electrodoméstico que rápidamente ganó la atención de quienes buscan soluciones prácticas en la cocina. Con un precio de $69.900 y disponibilidad en todas las sucursales del país, este producto se consolida como una de las opciones más económicas dentro del segmento de electrodomésticos en Colombia. Diseñado para el hogar, el Sartén Eléctrico Cocuk permite preparar desde desayunos hasta almuerzos completos sin necesidad de estufa. Entre sus características destacan el recubrimiento antiadherente, el control de temperatura ajustable y la tapa de vidrio templado con escape de vapor, elementos que en conjunto hacen de cada preparación una experiencia más ágil, segura y sin complicaciones. El Cocuk XH-30B presenta un diámetro interior de 30 cm y una capacidad de 2.200 ml, lo que lo convierte en una opción ideal para familias pequeñas o parejas. Su potencia de 1.400 W asegura una cocción uniforme, mientras que las asas diseñadas para permanecer frías al tacto previenen quemaduras durante su manipulación. Adicionalmente, cuenta con una luz indicadora de funcionamiento que señala cuándo el aparato está encendido y regulando la temperatura, un aspecto que resulta sumamente útil para prevenir accidentes en la cocina. El nuevo sartén eléctrico de D1 se presenta como una opción ideal para aquellos que valoran la practicidad. Al no requerir gas ni instalación, es apto para su uso en apartamentos de dimensiones reducidas, residencias universitarias o incluso durante viajes. Su diseño compacto y moderno facilita tanto su almacenamiento como su transporte. Gracias a su revestimiento antiadherente, los alimentos no se adhieren a la superficie, lo que simplifica considerablemente el proceso de limpieza. Para mantenerlo en óptimas condiciones, basta con utilizar un paño húmedo o una esponja suave, garantizando así su durabilidad y funcionalidad. El Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk (XH-30B) se encuentra disponible en todas las Tiendas D1 del país, así como en su sitio web oficial. Con un precio de $69.900 por unidad, este producto se destaca como uno de los más relevantes del catálogo 2025, ofreciendo una excelente relación calidad-precio para los consumidores.