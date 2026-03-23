La mezcla de jugo de naranja con bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los remedios caseros más comentados por quienes buscan alternativas simples para aliviar molestias digestivas. Aunque pueda parecer una combinación extraña, su popularidad crece gracias a los efectos que genera al unirse. El jugo de naranja destaca por su contenido de vitamina C y su acidez natural, mientras que el bicarbonato actúa como un compuesto alcalino. Esta diferencia química es clave para entender lo que sucede al combinarlos. Cuando ambos ingredientes entran en contacto, se produce una reacción que modifica el pH de la bebida y genera burbujas visibles. Este cambio es el que explica por qué muchas personas lo consideran útil en momentos puntuales. La combinación genera una reacción de neutralización que libera dióxido de carbono, provocando la efervescencia característica. Este proceso reduce la acidez del jugo, lo que puede influir en cómo el organismo lo procesa. Además, la mezcla tiene otros resultados: El uso más extendido de esta preparación está relacionado con su efecto antiácido, aunque su consumo debe ser moderado. No todas las personas reaccionan de la misma manera, por lo que es importante considerar posibles riesgos antes de incorporarlo con frecuencia. Entre sus características se destacan: