La henna se ha posicionado como una de las alternativas más solicitadas para la cobertura de canas de manera natural, evitando el uso de productos químicos agresivos. Este tinte de origen vegetal se puede aplicar con facilidad en el hogar y no solo oculta las canas, sino que también proporciona un cabello más brillante, robusto y con menor frizz desde la primera aplicación. Se presenta como una opción segura, económica y efectiva para aquellos que buscan una coloración natural y progresiva, siendo especialmente adecuada para cabellos de tonalidades castañas, rojizas u oscuras. Aunque la henna proporciona mejores resultados en tonos castaños, también puede aplicarse en cabellos rubios o grises, aunque los resultados serán más cobrizos o anaranjados. En tales situaciones, es posible mezclarla con índigo para obtener tonos más oscuros y fríos. La henna es un polvo vegetal que se extrae de la planta Lawsonia inermis. A lo largo de los siglos, ha sido empleada como un colorante natural en diversas culturas. Su principal ventaja radica en que no contiene amoníaco ni peróxidos, lo que evita el daño al cabello, siendo apta para personas con cuero cabelludo sensible. Al ser aplicada, la henna se adhiere a la fibra capilar, cubriendo las canas con un tono cálido que puede oscilar entre rojizo, cobrizo o castaño. Este efecto depende del color base del cabello y de la posible mezcla con otros ingredientes naturales como café, té o índigo. Para la elaboración del tinte, es suficiente contar con ingredientes básicos y dedicar unos minutos al proceso de reposo, utilizando exclusivamente henna 100% natural, sin aditivos químicos. La henna proporciona un color semipermanente que puede perdurar entre 3 y 6 semanas, variando según el tipo de cabello y la frecuencia de lavado. A diferencia de los tintes químicos, su desvanecimiento es gradual y no deja raíces marcadas. Para preservar el tono y el brillo, los expertos sugieren utilizar shampoo sin sulfatos, limitar el uso de calor y reaplicar cada 4 a 6 semanas, según sea necesario. Además de su capacidad para cubrir canas, la henna fortalece el cabello, mejora su textura y reduce notablemente el frizz desde las primeras aplicaciones. Este tinte casero resulta ser una opción óptima para aquellos que buscan un producto natural y libre de químicos, así como para quienes desean cubrir canas de manera progresiva. También es adecuado para individuos con cabello seco, frágil o con frizz. Es importante señalar que, en caso de presentar alguna alergia o inconveniente relacionado con la henna, se sugiere llevar a cabo una consulta con un médico y con profesionales del ámbito estético.