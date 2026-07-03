Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para las personas que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 2 de julio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones de la serie 200 fueron 3134.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 2 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 3134, serie 200

Mega Gordo de $ 500 millones: 3166, serie 415

Súper Gordo de $ 250 millones: 5448, serie 388.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 8169, serie 239

N° 199, serie 245

N° 5620, serie 202

N° 7819, serie 240

N° 7179, serie 120

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

4672, serie 371

8432, serie 190

7026, serie 401

1523, serie 288

5202, serie 370

8369, serie 245

6026, serie 297

5078, serie 147

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

2530, serie 351

5817, serie 201

2054, serie 27

2832, serie 100

9073, serie 108

2160, serie 196

2886, serie 110

9256, serie 167

2875, serie 346

5285, serie 431.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 2 de julio de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su página web:

Corroborar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los apostadores

Para prevenir la ludopatía, fija límites de tiempo y dinero, evita apostar para aliviar el estrés y busca actividades que te motiven. Si notas señales de riesgo, habla con alguien de confianza y programa pausas digitales.

Si necesitas apoyo, contacta a Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org