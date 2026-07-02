China envía ingenieros y obreros a un país latino y construyen el puente más largo de América latina: 100% sobre el mar y beneficiará a 250 municipios.

El proyecto cuenta con participación de empresas chinas y promete transformar la movilidad en el estado de Bahía.

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Brasil dio inicio oficial a la construcción del que será el puente completamente sobre el mar más largo de América latina, una megaobra que unirá la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica y que tendrá un impacto directo sobre cerca de 250 municipios.

El proyecto estará a cargo de un consorcio integrado por empresas de China, que movilizarán ingenieros, técnicos y obreros para ejecutar una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico del noreste brasileño .

El inicio de las obras estuvo encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien participó en un acto realizado en Vera Cruz, en la isla de Itaparica, donde comenzaron oficialmente los trabajos de construcción. La iniciativa representa una de las mayores inversiones en infraestructura que desarrolla actualmente Brasil y busca fortalecer la conectividad de toda la región de Bahía.

¿Cómo será el puente sobre el mar más largo de América latina que construirá China en Brasil?

El nuevo puente tendrá una longitud de 12,4 kilómetros, una característica que lo convertirá en el puente totalmente sobre el mar más extenso de América latina.

Aunque el puente que conecta Río de Janeiro con Niterói alcanza una longitud total de 13,3 kilómetros, gran parte de su recorrido se desarrolla sobre tierra firme e islas. En cambio, la nueva infraestructura entre Salvador e Itaparica estará construida íntegramente sobre el agua, un aspecto que marca un nuevo récord para la región.

La obra será ejecutada por las compañías chinas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), empresas que ganaron la licitación internacional y también administrarán la infraestructura durante los próximos 35 años.

China envía ingenieros y obreros a un país latino y construyen el puente más largo de América latina: 100% sobre el mar y beneficiará a 250 municipios. Imagen creada con ChatGPT

¿Cuántos municipios y personas se beneficiarán con el nuevo puente de Brasil?

Las autoridades brasileñas estiman que el proyecto favorecerá a cerca de 10 millones de habitantes distribuidos en aproximadamente 250 municipios del estado de Bahía.

Uno de los principales beneficios será la reducción del tiempo de desplazamiento entre Salvador y las ciudades ubicadas en el litoral sur del estado. Actualmente, muchos recorridos requieren largas rutas terrestres o el uso de ferris, pero con el nuevo puente los trayectos se reducirán en cerca de dos horas.

Además de facilitar la movilidad diaria, la infraestructura impulsará el transporte de mercancías, fortalecerá el turismo y mejorará la conexión con importantes destinos turísticos de la región, como Morro de São Paulo.

¿Cuánto costará el puente que construyen empresas chinas en Brasil?

El proyecto demandará una inversión cercana a 11,6 billones de reales brasileños, equivalentes a unos 1.950 millones de euros.

El modelo de financiación contempla que el consorcio chino aporte cerca del 47 % de los recursos necesarios para la construcción, mientras que el Gobierno de Brasil y el Gobierno del estado de Bahía asumirán conjuntamente el 53 % restante.

La infraestructura contará con cuatro carriles para circulación vehicular y algunos de sus tramos alcanzarán una altura de hasta 82 metros sobre el nivel del mar, permitiendo el paso seguro de grandes embarcaciones hacia la Bahía de Todos los Santos y el puerto de Salvador.

¿Cuándo estará listo el puente más largo sobre el mar de América latina?

El cronograma oficial establece que las obras concluirán en junio de 2031, siempre que el proyecto avance conforme a lo previsto.

Cuando entre en funcionamiento, se calcula que cerca de 28.000 vehículos cruzarán diariamente el puente, lo que permitirá descongestionar otras rutas y ofrecer una alternativa mucho más rápida para residentes, transportadores y turistas.

Con información de EFE.-