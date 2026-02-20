Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte. Durante el sorteo del jueves, 19 de febrero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 147, fueron 8570. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos pueden sufrir retrasos por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana. El Gobierno colombiano establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sobrepasen a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Además, es recomendable buscar actividades alternativas que fomenten el ocio y la diversión sin necesidad de apostar. Si sientes que el juego se está convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda. El centro de Jugadores Anónimos Colombia ofrece apoyo a quienes lo necesiten. Puedes contactarlos a través del correo electrónico contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamando a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.