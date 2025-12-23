En esta noticia
Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números ganadores de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 18 de diciembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 150, fueron 1360.
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 1360, serie 150
- Mega Gordo de $ 500 millones: 5780, serie 366
- Súper Gordo de $ 250 millones: 2628, serie 348.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 599, serie 156
- N° 4913, serie 367
- N° 8112, serie 203
- N° 1565, serie 467
- N° 8363, serie 370
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 722, serie 34
- 2001, serie 83
- 7847, serie 257
- 9436, serie 341
- 7468, serie 277
- 3352, serie 27
- 3700, serie 350
- 8894, serie 246.
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 2854, serie 44
- 8668, serie 101
- 8703, serie 242
- 7787, serie 334
- 4183, serie 357
- 6575, serie 360
- 9164, serie 336
- 3396, serie 200
- 9901, serie 163
- 446, serie 169.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar aclaró que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Lotería?
El artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el afortunado podrá presentar el billete de juego para su posterior cobro en un periodo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo.
Por otro lado, los participantes que tengan que reclamar un premio adicional (Lanzamiento adicional, Raspa y Gana) deben presentar el recibo de juego para su pago, en un plazo máximo de tres meses, ya que vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho.
Recomendaciones para los jugadores
Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus gastos y busca actividades alternativas que te brinden satisfacción sin necesidad de apostar. Si sientes que el juego se está convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.
En Colombia, puedes contactar al centro de Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Puedes escribir al correo contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamar a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.