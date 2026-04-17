Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números sorteados de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte. Durante el sorteo del jueves, 16 de abril de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 398, fueron 8416. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir retrasos por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana. El Gobierno de Colombia establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sean mayores a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus actividades y busca opciones de entretenimiento sin apuestas. Si el juego se convierte en un problema, busca ayuda. En Colombia, puedes contactar a Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Escríbenos a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llámanos a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ti.