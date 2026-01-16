Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para aquellos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 15 de enero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 188, fueron 3649.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 15 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 3649, serie 188

Mega Gordo de $ 500 millones: 915, serie 168

Súper Gordo de $ 250 millones: 7585, serie 40.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 908, serie 190

N° 5006, serie 285

N° 5694, serie 179

N° 4823, serie 377

N° 1929, serie 259

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

5123, serie 369

8171, serie 437

9392, serie 419

3466, serie 288

1076, serie 115

2493, serie 184

4229, serie 159

5376, serie 30.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

2085, serie 74

1988, serie 464

5997, serie 121

6940, serie 119

6125, serie 121

3803, serie 244

7257, serie 95

7905, serie 389

3992, serie 64

7916, serie 415.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 15 de enero de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por diferentes circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Dónde y cómo cobro un premio de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá informó que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero sobrepasado ese monto se necesitará acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación:

Boleto o fracción original

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Aprobación donde se valide o solicite le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o cheque

En el caso de que se le consigne el premio, se debe anexar certificación bancaria donde se certifique que la cuenta está activa

Llenar el formato de Identificación de Ganadores.

Recomendaciones para los jugadores

Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus gastos y busca actividades alternativas que te brinden satisfacción sin necesidad de apostar. Si sientes que el juego está afectando tu vida, no dudes en buscar ayuda.

El centro de Jugadores Anónimos Colombia ofrece apoyo a quienes lo necesiten. Puedes contactarlos a través del correo electrónico: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamando a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.