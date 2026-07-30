El artículo ya aparece en tiendas por un precio inferior a los $55.000 y apunta a quienes buscan una opción práctica para bebidas calientes o frías.

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En medio de la creciente demanda de termos y mugs reutilizables, OXXO actualizó su sección de hogar en Colombia con el Mug Andatti Metálico Unidad x 16 Oz, un recipiente de acero con tapa que se ofrece por $54.900. El producto hace parte de la línea Andatti y se suma a la tendencia de artículos funcionales para oficina, estudio, carro o uso diario.

La llegada de este mug refuerza la estrategia de las tiendas de conveniencia de incorporar productos de hogar y consumo cotidiano más allá de alimentos y bebidas. Su precio se ubica por debajo de los $55.000, un rango que compite con otras opciones disponibles en supermercados y cadenas de retail.

Con esta renovación, OXXO busca captar a los consumidores interesados en accesorios reutilizables y de apariencia moderna, especialmente en un contexto donde cada vez más personas prefieren llevar su propia bebida en recipientes personales.

¿Qué características tiene el nuevo termo Andatti que vende OXXO?

De acuerdo con la información comercial del producto, el nuevo mug cuenta con las siguientes especificaciones:

El diseño mostrado por OXXO es de color negro con detalles gráficos y tapa transparente, una apariencia que suele asociarse con termos de estilo premium.

¿Cuánto cuesta el termo de OXXO en Colombia?

El precio publicado para el Mug Andatti Metálico 16 Oz es de $54.900. La cadena también indica un valor de referencia por unidad de $3.431, correspondiente a la presentación comercial informada.

Para muchos compradores, el punto llamativo es que el producto se mantiene por debajo de la barrera de los $55.000, un rango psicológico de precio que suele generar mayor interés en artículos de uso diario.

¿Para qué sirve un mug metálico de 16 oz?

Un mug metálico de 16 onzas se utiliza principalmente para transportar bebidas calientes o frías durante la jornada. Por su tamaño, resulta útil para:

café,

chocolate,

té,

agua,

bebidas frías.

La tapa ayuda a reducir derrames y facilita su uso en desplazamientos, oficinas o espacios de estudio.

¿Dónde se consigue el nuevo termo de OXXO?

El Mug Andatti Metálico 16 Oz hace parte del catálogo de hogar de OXXO en Colombia. La disponibilidad puede variar según la ciudad y el punto de venta, por lo que se recomienda consultar directamente en la tienda más cercana.