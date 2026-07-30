Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 30 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.662,9 pesos colombianos.

La cotización del Euro subió 9.51% en la última semana, pero en el último año registró una variación de -19.28%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 46.11%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, la cotización del Euro fue levemente alcista: 6 subidas y 4 caídas, sin jornadas estables; inicio positivo, breve corrección y cierre con alternancias.

La cotización del Euro muestra una tendencia al alza. Esto refleja un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes, generando confianza entre los inversores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 30 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3662.8999 pesos colombianos, es de 366289.99 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 732579.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1831449.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Consulta la TRM del día, compara tasas y comisiones y compra euros solo en bancos o casas de cambio autorizadas. Evita la calle, usa medios electrónicos y pide comprobante.

Para vender, verifica la autenticidad de los billetes y acude a entidades vigiladas con oficinas o apps oficiales. Realiza la operación en lugares seguros y guarda el soporte junto con tu documento.