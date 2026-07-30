Parece de marca premium, pero Tiendas D1 lo vende por menos de $30.000.

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Tiendas D1 volvió a mover el mercado de artículos para el hogar con la llegada de un termo de acero inoxidable marca RedFlag que destaca por su diseño elegante y su precio asequible. El producto, identificado con el PLU 12008402, se vende por $29.900 y está pensado para quienes buscan mantener sus bebidas calientes durante más tiempo sin gastar de más.
La novedad ya empezó a generar interés entre compradores que suelen buscar opciones funcionales para la cocina, la oficina o el desayuno diario. Su apariencia sobria, disponible en negro y plateado, hace que muchos lo comparen visualmente con referencias de gamas más altas.
¿Cuál es el termo de Tiendas D1 que cuesta menos de $30.000?
El producto corresponde al Termo RedFlag referencia 24174-07, comercializado por unidad en las tiendas D1 de Colombia. Tiene una capacidad de 1 litro, una medida práctica para compartir bebidas calientes en casa o llevar una mayor cantidad durante la jornada.
De acuerdo con la información del empaque, sus dimensiones son 26,5 cm x 19,5 cm x 12,8 cm, un tamaño que permite ubicarlo fácilmente en la cocina o sobre una mesa de trabajo.
¿Qué características tiene el termo RedFlag de D1?
Entre los datos más importantes del producto se encuentran:
- Capacidad: 1 litro.
- Colores disponibles: negro y plateado.
- Marca: RedFlag.
- Referencia: 24174-07.
- Presentación: una unidad.
- Fecha de fabricación: 2026/02.
Además, el termo está elaborado con una combinación de materiales que incluye 40 % acero inoxidable, 20 % plástico ABS, 20 % poliestireno y 20 % vidrio transparente.
¿Para qué sirve el termo de acero inoxidable de Tiendas D1?
La recomendación del fabricante es utilizarlo para café, té o chocolate caliente. El diseño busca conservar la temperatura de las bebidas por más tiempo y facilitar el servido gracias a su asa y boquilla integradas.
Por esa razón, puede resultar útil para desayunos familiares, reuniones cortas o jornadas laborales en las que se desea tener bebida caliente disponible durante varias horas.
¿Por qué parece un termo de marca premium?
El atractivo principal está en su acabado metálico, la combinación de acero inoxidable con detalles negros y la forma estilizada del cuerpo. Aunque se vende en una cadena de descuento, el diseño transmite una sensación más sofisticada que la habitual en productos de este rango de precio.
Ese contraste entre apariencia elegante y costo reducido es justamente lo que ha hecho que el artículo llame la atención dentro del catálogo de hogar de Tiendas D1.
¿Cómo se debe lavar el termo RedFlag de D1?
El empaque incluye recomendaciones básicas de cuidado para conservar el producto en buen estado:
- Lavar a mano.
- No utilizar productos abrasivos.
Seguir estas indicaciones ayuda a proteger el acabado exterior y los materiales del termo.