En los hogares colombianos, las cucarachas se posicionan como una de las plagas más desafiantes de erradicar . Los remedios caseros que emplean lavanda y las soluciones ácidas no logran su total eliminación.

Sin embargo, existe un método más eficiente y duradero para suprimirlas en la cocina y el baño.

Elimina para siempre las cucarachas: cocina limpia y segura

La cocina se presenta como el espacio más atractivo para las cucarachas , puesto que en este ambiente encuentran alimento, humedad y refugios. Para su erradicación efectiva, los especialistas en control de plagas sugieren el uso de geles insecticidas profesionales, formulados para atacar el sistema digestivo de estos insectos.

Asimismo, es esencial aplicar este producto en pequeñas dosis cercanas a grietas, zócalos, bajo el lavaplatos y en zonas oscuras donde suelen trasladarse. A diferencia de los aerosoles o líquidos convencionales, el gel posee un efecto prolongado, ya que las cucarachas que consumen el veneno lo transmiten a otras, facilitando la eliminación de la colonia.

Adicionalmente, se recomienda complementar este tratamiento con un riguroso hábito de limpieza: mantener la cocina libre de restos de comida, asegurar el cierre adecuado de los recipientes y evitar dejar platos sucios durante la noche.

La lavanda y el uso de ácidos no hacen más que desplazar a las cucarachas en lugar de eliminarlas. (Fuente: Shutterstock ) Shutterstock

¿Cómo eliminar cucarachas del baño? Guía y trucos

El baño se presenta como uno de los núcleos más relevantes en cuanto a la aparición de estas plagas, debido a la humedad constante y la presencia de tuberías que facilitan su ingreso. En este contexto, el uso de trampas adhesivas y cebos en gel resulta altamente efectivo.

La colocación de estos dispositivos cerca del inodoro, detrás del lavamanos, o en zonas húmedas es útil para identificar su presencia y reducir la población de manera rápida. Para optimizar el control de estas plagas, es crucial sellar grietas, revisar sifones y aplicar silicona en las uniones de las baldosas, previniendo así los puntos de entrada.

En espacios donde la humedad es predominante, se sugiere utilizar un deshumidificador casero. La implementación de recipientes con sal gruesa o carbón activado puede ser útil para disminuir el ambiente propicio para la proliferación de estos insectos.

Cucarachas en el baño: causas y solución

Las cucarachas en el baño no solo llegan por la humedad: suelen ingresar desde las tuberías de desagüe, a través de grietas en las paredes o incluso desde el sistema de alcantarillado. Estos insectos buscan agua y refugio en lugares poco iluminados, lo que convierte al baño en un entorno propicio para su proliferación.

Otro factor clave es la acumulación de cabellos, residuos de jabón o restos de humedad en los desagües, que sirven como alimento. Por ello, además del control químico, la prevención desempeña un papel fundamental: limpiar periódicamente los sifones, mantener ventilado el baño y aplicar rejillas metálicas en las salidas de agua.

Con estas medidas, es posible reducir y eliminar la plaga sin recurrir a métodos caseros poco efectivos como la lavanda o el uso de ácidos, que solo logran desplazar a las cucarachas en lugar de acabar con ellas.